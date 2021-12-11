أسعار الحجر الصحي للمعتمرين في السعودية.. تصل لـ2000 ريال

بعد الإعلان عن بدء تلقي طلبات المصريين لأداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، وإعلان الأخيرة شروط دخول الأراضي المقدسة، التي تشمل الحجر الصحي لبعض الفئات، زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي جوجل عن أسعار الحجر الصحي للمعتمرين في السعودية، وذلك لتحديد الميزانية ومعرفة تكلفة السفر لأداء الفريضة المقدسة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الحجر الصحي للمعتمرين في السعودية، وفق تصريحات عادل حنفي نائب رئيس التحاد العام للمصريين بالسعودية في مداخله هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفي، اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الحجر الصحي للمعتمرين في السعودية

وبحسب حنفي، حددت المملكة، أسعار الحجر الصحي للمعتمرين في السعودية، في اليوم الواحد، شاملة ثلاث وجبات، ومسحة PCR بنحو 400 ريال، أي ما يعادل نحو 1675 جنيهًا.

إجراء الدخول للمملكة لأداء مناسك العمرة

وبحسب حنفي، الدول التي سمحت المملكة بعودة الطيران المباشر بينهما بشكل مباشر وهي «مصر، إندونيسيا، الهند، باكستان، فيتنام، البرازيل»، يجري القادمون منها 3 اختيارات، كالآتي:

- إذا كان القادم يحمل شهادة موثقة «بركود من المؤسسة الصحية المعتمدة في تلك الدول» بالحصول على جرعتي أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهي «فايزر، أسترزينكا، مودرنا، جانسون»، يسمح لهذه الفئة بدخول المملكة دون اشتراط الحجر الصحي المؤسسي، وبالتالي لا يتحمل أي تكلفة للحجر الصحي.

- أما إذا حصل القادم على أحد اللقاحات المعتمدة، وهي «ساينوفارم، ساينوفاك، كوفاكسين» ولديه شهادة موثقة، يخضع لحجر صحي مؤسسي لمدة 3 أيام، مع إجراء مسحة PCR ثاني أيام الوصول للمملكة، وإذا كانت النتيجة سلبية، يسمح بالدخول في اليوم الثالث، وفي تلك الحالة تكون أسعار الحجر الصحي للمعتمرين في السعودية نحو 1200 ريال سعودي.

أما في حالة حصول القادم على لقاح معتمد، ولا يمتلك شهادة موثقة، أو لم يحصل على اللقاح بشكل نهائي، يخضع لحجر مؤسسي لمدة 5 أيام، على أن يجري مسحتين PCR في اليوم الأول والخامس للوصول، فإذا كانت النتيجة السلبية في الاختبارين، يسمح له بدخول المملكة لأداء مناسك العمرة، وفي تلك الحالة يكون سعر الحجر الصحي نحو 2000 ريال سعودي.