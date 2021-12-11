«فودة» يتابع الاستعدادات لاستضافة مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استعدادات المحافظة لاستقبال الوفود المشاركة في مؤتمر مكافحة الفساد المقرر عقده في دورته التاسعة بمنتجع شرم الشيخ بعد غدا الاثنين، بمشاركة نحو 160 دولة على مستوى العالم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سوف يلقي كلمة في الافتتاح.

تعليمات لكل المديريات

وقال المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى عمل تعليمات لكل المديريات والجهات المعنية وجرى توزيعها على كل المسئولين، موضحا أن شرم الشيخ تحولت إلى لؤلؤة تنتظر ضيوف المؤتمر حيث زينت الإعلام كل الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة.

رادارات لمراقبة الطرق بشرم الشيخ

وأكد المحافظ، أن إدارة مرور جنوب سيناء وضعت خطة لتسهيل الحركة المرورية داخل المدن حيث جرى تشغيل الرادارات على طريق السلام لضبط سرعة السيارات، وجرى تفعيل مراقبة حركة بالسير عن طريق الكاميرات.

أضاف أنه جرى التنبيه على سيارات النقل الثقيل بضرورة وضع أغطية أثناء التجول بالمدينة خاصة سيارات نقل القمامة، ومنع دخول سيارات نقل المياه إلا بتصريح صادر من إدارة مرور جنوب سيناء.

المحافظ يقوم بجولة تفقدية في المدينة

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم، بجولة تفقدية للاطمئنان على إنهاء استعدادات استضافة مدينة شرم الشيخ لاستضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمقرر انطلاقه على مدار 5 أيام بقاعة المؤتمرات الكبرى، بداية من يوم الإثنين المقبل وحتى يوم الجمعة الموافق 17 من ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين، ومشاركة وفود من 160 دولة.

تفقد المحافظ خلالها أعمال التجميل والتشجير والصيانة بطريق السلام، وكذا أعمال رفع كفاءة وتجميل الميادين بالمدينة، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

وقال إنه جرى رفع كفاءة كافة الطرق بالمدينة وتشجيرها من كلا الجانبين وتخطيطها بعلامات المرورية والإرشادية، ودهان البلدورات، وتجديد المشايات بجميع أنواعها، وتطوير كافة الميادين، وزراعة أشجار النخيل على جانبي كافة الطرق، وزراعة الحدائق والميادين، ورفع الأعلام لجميع الدول المشاركة في المؤتمر.

تفقد قاعة المؤتمرات.

في السياق ذاته قام «فودة» بتفقد قاعة المؤتمرات الكبرى التي أنهت استعداداتها اليوم لاستضافة المؤتمر، يرافقه اللواء أحمد البنا رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، قائلا إن مدينة شرم الشيخ جاهزة لاستقبال المؤتمر، وجرى الانتهاء من تجهيز قاعة المؤتمرات الكبرى بكافة الوسائل والإمكانيات.

أضاف أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات خاصة الصحة، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي، وذلك من خلال التأكيد على جاهزية مستشفى شرم الشيخ الدولي، و تزويدها بأطقم طبية، وتوافر محولات كهربائية داخل قاعة المؤتمرات الكبرى تحسبًا لحدوث أعطال في الكهرباء، بالإضافة لانعقاد غرفة العمليات المركزية وربطها مع قاعة المؤتمرات وغرفة العمليات بمجلس مدينة شرم الشيخ طوال فترة انعقاد المؤتمر.

استقبال الوفود المشاركة

وأكد المحافظ أنه جرى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات على أعلى مستوى للوفود المشاركة في المؤتمر، بداية من مطار شرم الشيخ الدولي من خلال سرعة إنهاء إجراءات الوصول، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب، وداخل أماكن إقامتهم، إضافة إلى الإجراءات التأمينية التي تجري على أعلى مستوى.