«نؤهلك.. نوظفك» مبادرة لدعم الشباب بـ«الجمهورية الجديدة» في المنيا

أعلن مركز شباب المنيا «ا» الإلكتروني بالتعاون مع مركز المعلومات بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، عن انطلاق مبادرة تأهيل الشباب للجمهورية الجديدة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة.

دورات حول مهارات القيادة وتصميم المواقع والبرمجة

تأتي المبادرة انطلاقا من رؤية الدولة لتأهيل الشباب للجمهورية الجديدة، وتهدف إلى الاستعانة بأكبر النخب العلمية والبحثية لإعطاء دورات حول مهارات القيادة ودورات متخصصة ومجانية للشباب من الجنسين تحت شعار «نؤهلك.. نوظفك».

وتنقسم المبادرة التي ينسقها عصام سليمان، بإشراف محمد فولي توفيق المديرالتنفيذي لمركز شباب المدينة «ا»، ومحمود أحمد حافظ رئيس مجلس إدارة المركز، إلى 3 مراحل، الأولى تشمل عقد دورات عن مهارات القيادة، التواصل، العمل الجماعي، التقديم والعرض والأتكيت، والتسويق في ريادة الأعمال، والمرحلة الثانية تتضمن عقد دورات it، تصميم المواقع، ولغات البرمجة، والمرحلة الثالثة والأخيرة نادي البحث عن الوظيفة.

تدريبات لتعليم مهن الخياطة والسباكة بدير البرشا بملوي

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ملوي، قبل يومين عن انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» ضمن «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتقوم على تدريب مهن التفصيل والخياطة، والسباكة، بشرط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وذلك لتوفير فرص عمل وفتح مجالات للشباب بكل أرجاء المحافظة.

وقال هشام الضوى، نائب رئيس مركز ملوي، إن المبادرة بدأت بمجلس قروى دير البرشا، والغرض منها تدريب الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة وتدريب الشباب على مهنة السباكة بمعرفة مدربين مؤهلين من ذوي الخبرات، حيثُ يتم تدريب الشباب مجانا وتأهيلهم ليكونوا أصحاب أعمال ومشروعات.