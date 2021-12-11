الديهي: معندناش سجناء في قضايا نشر.. ومستشار مرسي الابن البكر للشيطان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بهي الدين حسين، رئيس مركز القاهرة لحقوق الانسان، يتحدث عن أن مصر سجن كبير للصحفيين وأنها ثالث أسوأ دولة في العالم في حقوق الصحفيين، موضحًا أن هناك صحفيين موجودين في السجون ولكن ليس بسبب قضايا نشر، وإنما بتهم جنائية مثل الانتماء لجماعة إرهابية مثلًا، مناشدًا نقابة الصحفيين ووزارة الخارجية بالرد على تقرير بهي الدين حسن، «أنا مواطن مصري بغير على بلدي»، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، على شاشة «TeN».

لا يوجد أحد فوق القانون ولا أحد يعلق على أحكام القضاء

وأضاف «الديهي»، أن الصحفيتين إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي، يتم الاحتفاء بهما في فرنسا، على أنهما حققتا إنجازات عظيمة بمجال حقوق الإنسان وتم تسليمهما المواطنة الشرفية لمدينة باريس الفرنسية، ونحن لسنا ضد الهجوم والانتقاد في إطار القانون، مؤكدًا أنه لا يوجد أحد فوق القانون ولا أحد يعلق على أحكام القضاء ولا يجب أن يستقوى أحد بالخارج، وهذه ثوابت مصرية.

من ناحية أخرى، ذكر الإعلامي نشأت الديهي، أن أحمد عبد العزيز، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي، هاجمه في تغريده له بألفاظ لا يستطيع النطق بها، ليرد عليه: «الرصاصة التي تصيبنا لن نسمعها ومبنخافش، وأنت الابن البكر للشيطان».

الديهي: إبراهيم منير يستقوى بـ «جو بايدن» ضد مصر

وتابع: «أقدر أرد لك الصاع صاعين، ولكني متعفف عنك، ويوم القيامة تلتقي الخصوم»، مؤكدًا أن الإخوان في مستنقع رائحته كريهة، ومن روائحه الكريهة التي تزكم الأنوف أحمد عبد العزيز وطلعت فهمي، وإبراهيم منير، ومحمود حسين، مستنكرًا من بيان لطلعت فهمي، المتحدث باسم جماعة الإخوان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حول أن الإخوان أكثر من يحترم حقوق الإنسان، بينما إبراهيم منير، أرسل رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن، يمارس خلاله خيانة علنية ويغنج سياسيًا ويستقوى بالخارج في يوم الديمقراطية، وباقي عمره لن يكفيه استغفار.

حديث الإخوان عن حقوق الإنسان والديمقراطية نكتة الموسم

وواصل: «نكتة الموسم أن جناحي الإخوان المتصارعين يتحدثوا عن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان، ولا يتحدثوا عن الدين والدعوة أساس نشأة الجماعة، ولم يتبق من الإخوان كلمة طيبة أو دعوة أو شيء من السنة»، مشيرًا إلى أن رسالة الإخوان الحقيقية أصبحت حقوق الإنسان والديمقراطية.