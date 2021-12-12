حظك اليوم برج الدلو الأحد 12-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مولود برج الدلو بشخصية طفولية ومألوفة، كما أنّ لديه الكثير من الأصدقاء ويحب الانسجام دائمًا مع الآخرين، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

رغم الضغوط، القمر بمنزلك الثالث يمدك بالحماس ويدفعك نحو دراسة أو معرفة تفتح أمامك آفاقا جديدة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

الشمس والقمر داعمان وقد تقترب اليوم من حولك والكل يبحث عن صحبتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.