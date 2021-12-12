حظك اليوم برج الحوت الأحد 12-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحوت يحاول دائمًا أن يبتعد عن الأفكار التقليدية، كما أنه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه ويتقن تنفيذها، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر في منزلك الثاني وقد يذخر عقلك اليوم بأفكار بناءة لتنمية أمور مهنية ومالية، فقط اهتم بالتفاصيل قبل تنفيذها تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

تنصحك الأفلاك أن تتأنى في التعبير عن أفكارك، ولا تعطِ ثقتك إلا للمخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.