مروان داوود لـ«الوطن»: «مش مصدق نفسي.. حققت حلمي بالتسجيل»

أعرب مروان داوود لاعب نادي إنبي ونجم منتخبنا الوطني، عن سعادته بتسجيل هدف في فوز مصر على الأردن بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، بربع نهائي بطولة كأس العرب.

مصر تتأهل لنصف نهائي كأس العرب

وتأهل منتخب مصر لنصف كأس العرب المقامة في قطر، بعد تفوقه على منتخب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة شهدت ندية وإثارة كبيرة، بعد امتدادها للوقت الإضافي.

مروان داوود: مش مصدق نفسي

وقال مروان، في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»: «الحمد لله على الفوز، ومش مصدق نفسي إني شاركت وسجلت هدف بقميص المنتخب، ده شرف كبير لي».

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