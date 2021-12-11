محافظ بني سويف يوجه بتنفيذ قرارات لجنة إدارة أزمة الأوبئة ضد كورونا

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن والمصالح والجهات الحكومية، بعدم التهاون في تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية المختلفة ضد فيروس كورونا وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 3400لسنة 2021، باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة خطر انتشار وباء الفيروس؛ للحفاظ على الصحة العامة وفي ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشى الوباء

حيث شدد المحافظ على سرعة تنفيذ تطبيق قرارات اللجنة،منها ارتداء الكمامات الواقية أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية العامة أو الخاصة أو أثناء التردد أو التواجد بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور والأماكن المفتوحة التي يتعذر بها تحقيق التباعد المطلوب طبقا للاشتراطات الصحية مثل المنشآت الحكومية،دور العبادة، البنوك،الشركات ،الجمعيات،المحال العامة،المراكز التجارية،السينمات ،المسارح ،دور الثقافة، الأندية الرياضية والشعبية،فصول محو الأمية وغيرها من الأماكن التى يتحقق فيها ذات المعايير ، ويحظر على المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الأماكن التواجد فيها دون ارتداء الكمامة الواقية

وأضاف المحافظ أن القرار تضمن التأكيد على حظر دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة للفيروس من خلال الشهادة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة للكشف عن فيروس كورونا لم يمض على إجرائها أكثر من 3 أيام.

كما تضمن القرار أيضاً حظر تقديم النارجيلة (الشيشة) بالمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال العامة والمنشآت الفندقية والسياحية ، ذلك بالإضافة إلى حظر إقامة الأفراح أو العزاء وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة ،كما يحظر إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات سواء في الأماكن المكشوفة أو المغلقة ، على أن تستقبل دور العبادة المصلين لأداء الشعائر بما في ذلك صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، و تقتصر صلاة الجمعة والصلوات الرئيسية على دور العبادة الكبرى والجامعة، وذلك وفق الضوابط التي تقرها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين مع الالتزام بالآتي:

_ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقرها السلطة المختصة ،بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصلى الشخص (سجادة الصلاة) والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي_ عدم زيارة الأضرحة أو إقامة أية مناسبات اجتماعية من افراح وعزاء أو غير ذلك بدور العبادة وملحقاتها المغلقة_ إقامة صلاة الجنازة في دور العبادة الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية المختصة_فتح دورات المياه بكافة دور العبادة قبل أداء الصلوات على أن يتم غلقها عقب انتهاء الصلاة