وزيرة التضامن تُكرم المتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة غدا  

تكرم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، غدا الأحد، خلال مؤتمر صحفي، المتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة مثل الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة واسطبل عنتر.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن، بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات»، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن البرامج والأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الإدمان بهذه المناطق، خلال المؤتمر.

9329 اتصالا للعلاج من الإدمان

وكشف تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، أن الخط الساخن للصندوق تلقى 9329 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان، وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي، الذي يتم تطبيقه اعتبارا من 15 ديسمبر الجاري، ويتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة.

ومن جانبها، جددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الدعوة لمرضى الإدمان للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان «16023» قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المُتعاطي لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشاكل العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

خضوع الموظفين لكشف المخدرات

وأوضحت أن 448 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات في الفترة من مارس 2019 وحتى نوفمبر 2021، في مختلف الوزارات، والمؤسسات والمديريات التابعة لها بكافة المحافظات، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 1.7% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف.