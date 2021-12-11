خبير: 6 مليارات جنيه سبب تعافي البورصة.. وتوقعات بزيادة الاستثمارات

استطاعت أسواق الأسهم العالمية والعربية، ولا سيما البورصة المصرية، التعافي من تداعيات متحور كورونا الجديد؛ لتغلق بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 11534 نقطة، ووصل حجم تداولاتها إلى ملياري جنيه، وذلك بعد تعرضها للهبوط الحاد نتيجة الزعر والقلق الذي سيطر على المتعاملين بها جراء متحور ظهور أوميكرون، 25 نوفمبر الماضي، وذلك وسط ترقب لصفقات استحواذ وطروحات جديدة.

أداء إيجابي للبورصة خلال الأسبوع الماضي

وقال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن السوق شهد أداء إيجابيا خلال الأسبوع الماضي، واستكملت البورصة تعافيها، ومن أهم أسباب ذلك صفقة استحواذ شركة الدار العقارية الإماراتية على شركة السادس من أكتوبر «سوديك»، التي تبلغ قيمتها 6 مليارات جنيه.

نشاط كبير في أسهم قطاع العقارات

وأشار عطا، إلى أن صفقة الدار العقارية كانت بمثابة إعادة لتقييم القطاع العقاري داخل البورصة المصرية، وأدت إلى نشاط كبير في أسهم قطاع العقارات، مثل سهم مصر الجديدة، وكذلك سهم مدينة نصر، ومجموعة طلعت مصطفى.

وأكد مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال أن هذه الصفقة بمثابة إشارة لفتح الطريق للعديد من الصفقات داخل السوق المصري؛ نظراً لجاذبية الأسعار مقارنة بأسعار الأسهم داخل أسواق المنطقة، بجانب القوة المالية للشركات المدرجة.

طرح حصة 10% من شركة أبوقير للأسمدة

وأشار إلى أن طرح حصة 10% من شركة أبوقير للأسمدة في السوق الثانوي، التي تم تغطيتها أكثر من مرة من قبل مستثمرين أجانب وعرب على سعر 17.8 جنيه، التي بلغت قيمتها 2.2 مليار جنيه، تعد من ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتعطي مؤشراً مهما؛ بأن السوق المصري بحاجة إلى مزيد من هذه الطروحات.

تنويع الاستثمارات

وأوضح عطا، أن تلك الطروحات تمنح المستثمرين التنويع في الاستثمارات، وخاصة العرب والأجانب.

ولفت إلى أن أن الفترة المقبلة، تشهد العديد من الصفقات والطروحات داخل سوق الأوراق المالية، ومن المتوقع أن يكون لها دور كبير في جذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.