سقوط عصابة لسرقة السيارات.. وضبط سلاح وهيروين بحوزتهم

نجحت أجهزة الأمن في القبض على عصابة لسرقة السيارات، وضبط سلاح وهيروين بحوزتهم.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بسرقة سيارته «نصف نقل» حال تواجدها بدائرة القسم.

وفي وقت لاحق ورد للمجني عليه اتصالا هاتفيا من رقم هاتف «محدد»، طالبه خلاله بدفع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة أخرى «مبلغ بسرقتها»، وبحوزته (فرد خرطوش - طلقتين لذات العيار – كمية من مسحوق الهيروين)، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارتين بأسلوب المفتاح المصطنع، بالاشتراك مع آخر «جارٍ ضبطه»، وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي والمواد المخدرة بقصد التعاطي.

التشكيل العصابي اعترف بارتكاب 10 وقائع سرقة

وبتطوير مناقشته اعترف بقيامه والهارب بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وأقر بارتكابهما 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط «سيارة» بمكان إخفائها بمنطقة سكنه أقر بشرائها من متحصلات بيع السيارات، كما أضاف بإخفاء السيارات المستولى عليها لدى عميليهما «سيئي النية» (عاطلان - مقيمان بنطاق محافظتي الجيزة وبنى سويف).

3 سيارات بدون لوحات بين المسروقات

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريتي أمن (الجيزة – بني سويف) تم استهدافهما وضبطهما، وعُثر بحوزة أحدهما على (فرد خرطوش – طلقتين لذات العيار)، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهم المضبوط، كما تم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها وكذا (3 سيارات «بدون لوحات» جارٍ فحصها)، وبمواجهتهما عن مصدر باقي السيارات اعترفوا بسرقتها بذات الأسلوب وجارٍ التوصل لمالكيها.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ ضبط المتهم الهارب وتحديد مالكي باقي السيارات المستولى عليها.