نضال الأحمدية: «شيرين حلقت شعرها لما حسام حبيب رفض يطلقها»

قالت الإعلامية نضال الأحمدية، اليوم، أن شيرين عبد الوهاب هي التي حلقت شعرها وحواجبها، متابعة: «حسام يحب شيرين منذ عام 2006، وعندما سألتها عن سر زواجها منه، علمت أنها أحبت حبه لها، وفي لحظة طلبت الطلاق، ورفض، فأمسكت شفرة وحلقت شعرها وحواجبها، وبالتالي أرادت أن تقول أنا شيرين جديدة، ولا أريد أن أكون شيرين القديمة، أنتفض عليك وعلى كل أمثالك».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة ON، أنها عندما نشرت التسريبات الخاصة بوالد الفنان حسام حبيب، طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي اعترف فيها بأن نجله يسعى إلى الاستيلاء على ثروتها كانت تنتقم لنفسها ولصديقتها.

شيرين من أشرف السيدات

وتابعت: «قلت في بداية حواري مع شيرين إنه صعب عليَّ، لأننا نعاني مثل شيرين، وأعز القريبات على قلبي قالت لي منذ أسبوع لا أستطيع أن أرد على زوجي قد يقتلني، وبالتالي فنحن نعاني من التعنيف كما أنني أعشق شيرين وهي من أشرف السيدات، ومحترمة، وشريفة، وطيبة، وجدعة».

لازم نبقى من أكسفورد حتى يعترف بنا العالم العربي؟!

واستطردت: «شيرين بنت بلد، لازم نكون جايين من أكسفورد أو الشانزليزيه حتى يعترف المجتمع العربي أننا ولاد ناس؟!».