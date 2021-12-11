مراسل الحياة: شيرين قالتلي مين حسام حبيب ده اللي يضربني؟.. أنا بـ100 راجل

كشف عبد العزيز أحمد، مراسل قناة الحياة في الإمارات، عن تفاصيل ما دار بينه والفنانة شيرين عبد الوهاب على هامش حفلها، موضحًا أنه سألها عن بعض الأمور التي تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق باعتداء طليقها الفنان حسام حبيب عليها.

الظهور الأول بالنيولوك أمام الجمهور

وأضاف «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «شيرين كانت متحفزة لعدم إجراء أي مقابلات صحفية أو تليفزيونية قبل الحفل حتى تظهر بالنيولوك على الجمهور لأول مرة، وعندما ظهرت فوجئ الجمهور، وبدأت الحفل بأغنية نساي، وبعدما انتهت منها قالت أنا كدة فوقت أنا سينجل وارتحت».

وتابع مراسل قناة الحياة في الإمارات: «بعد الحفل التقيتها، وسألتها عما إذا كان حسام حبيب اعتدى عليها بالضرب وحلق شعرها، لترد قائلةً لأ طبعا مفيش الكلام ده، له ما له وعليه ما عليه، وقالت لي مين ده، أنا بنت بـ100 راجل، إحنا قاعدين في حواري شيكاغو؟!».

ستايلست شيرين اقترح عليها القصة الجديدة

وواصل: «ستايلست شيرين عبد الوهاب في مصر شخص مشهور واقترح عليها النيولوك شبه نجمة عالمية عملته بنفس الفستان، وقالت لي في ستات كتير بتقص شعرها وهي خارجة من علاقة، وعلى المسرح قالت أصالة مش هتعرف تعمل زيي».

وتابع: «قالت لي عاوزة الناس تسيبني أغني، نفسي الناس يحلوا عني، وأنت كمان حل عني، وقول للناس سيبوني أغني، وحشتني شيرين بتاعة زمان، فترة وانتهت».