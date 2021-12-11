والد حسام حبيب: شيرين أصرت على الطلاق.. والحب والمودة مستمران بيننا

قال حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، إن زوجة نجله السابق شيرين عبد الوهاب هي من طلبت الطلاق والانفصال عن نجله بعد زيجة استمرت لمدة 3 سنوات.

والد حسام حبيب: نحترم شيرين عبدالوهاب

وأوضح «حبيب» في تصريحات لـ«الوطن» أنه يحترم شيرين عبدالوهاب ويعتبرها كابنته، وأن الطلاق جاء بعد إصرار شديد منها ورفض من نجله، قائلًا: «نحترم شيرين وسيظل بيننا كل الحب والمودة، وتسأل عني حتى بعد الانفصال».

والد حسام حبيب: نجلي كان رافضًا للطلاق ولم يعتد عليها

كما نفى والد الفنان حسام حبيب الأخبار التي انتشرت عن اعتداء نجله على شيرين، مؤكدًا أن الاثنين أنهيا حياتهما الزوجية باحترام.

كانت الفنانة شيرين عبدالوهاب خطفت الأنظار خلال الساعات الماضية، وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بعد أن ظهرت دون شعر في حفلها الغنائي الذي أقيم في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في أول ظهور بعد الانفصال.

شيرين تنفي اعتداء حسام حبيب عليها

وعقب الحفل انتشرت أخبار حول اعتداء زوجها السابق حسام حبيب عليها وحلق شعرها، وهو الأمر الذي نفته شيرين بشكل تام في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات «تويتر» في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقالت عنها: «ليه ميكونش لوك جديد؟ ليه ميكونش تغيير؟ ليه ميكونش أنا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟ ليه فرضتوا السيء والأسوأ وظلمتوا شخص برئ وظلمتوني، أنا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليه يخليكوا متشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين».

يذكر أن شيرين كانت طرحت خلال الأيام الماضية أغنية رسمية من أغنيات ألبومها الجديد بعنوان «كلها غيرانة»، في حين طرحت أغنيتين بشكل غير رسمي، هما «القماص» و«ملكش أمان».