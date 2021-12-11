شيرين عبدالوهاب: ورثت قص الشعر من والدي.. ومش أول مرة أعملها

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنها قامت بحلق شعرها قبل يوم واحد من انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، « حلقت وبعدها بيوم واحد حصل الطلاق»، موضحة أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها بقص شعرها، «الحلفة بتاع رأس السنة اللي الناس اتهموني فيها في وطنيتي، أنا كنت مدبوحة وقتها، وهجوم الناس عليا زودوا جرحي وتعبي، والفنان هاني شاكر عمل لي تحقيق».

وأضافت «عبد الوهاب»، خلال تصريحات تليفزيونية، «الفترة دي كنت عمالة أخد على دماغي، بس ربنا كريم لما يكون واقف في ظهر حد، مهما عملت الظروف مش هتكسر، فيه شريحة كبيرة من الناس خدوني بالنسبة لهم قدوة لما حلقت شعري».

والدي قدوتي في قص الشعر أثناء الزعل

وتابعت الفنانة شيرين عبد الوهاب: «أنا اكسر نفسي واذي نفسي، بس مأذيش حد، حلاقة الشعر أثناء الزعل ده حاجة ورثتها عن ابويا، كانت اصولة تركيا، كانوا يمتازوا بالقوة، والجسم الكبير والشعر الكبير الاسود، لما يزعل يقوم قاصص شعره، اسأله ليه ماما تقولي مضايق، فده ورثاها عن ابوها».