من «ألماظ» لـ «سرطان» كيف تغير حديث شيرين عبد الوهاب عن علاقتها بحسام حبيب؟

تغيرات كبيرة شهدتها العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها السابق الفنان حسام حبيب على مدار السنوات الماضية، وهو ما كشفت عنه خلال حوارها الأخير مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، الذي تزامن مع ظهورها الأول بعد انفصاله، في حفلها بالإمارات، حليقة الرأس، وهو ما آثار ردود أفعال متباينة لدى جمهورها وأصدقائها.

شيرين عبد الوهاب في حوار سابق: «حسام حبيب قدملي الدنيا كلها»

«سرطان» هكذا وصفت الفنانة شيرين عبد الوهاب زوجها السابق في حوارها مع نضال الأحمدية، بالرغم من حبها له، قائلة: «بحبه يا نضال بس أنا بحب سرطان، حب حسام ليا بقي وجع وضعف وخوف وأنا عمري ما كنت بحب أبقى ضعيفة وخايفة».

بالعودة إلى عام 2019، في حوار شيرين مع الإعلامية وفاء الكيلاني خلال برنامجها «تخاريف»، وصفت زوجها السابق بـ «ألماظ»، قائلة: «حسام قدم لي الدنيا كلها بين أيديا.. ربنا كرمني براجل زي الألماظ اللي محدش عارف قيمتها، إنسان نضيف جدا ومكنتش أتخيل أننا ممكن نتجوز».

شيرين عن حسام حبيب: «ابن أمه».. و«مستهتر»

وخلال حوار شيرين مع الإعلامية اللبنانية كشفت عن تفاصيل وكواليس عديدة في علاقتها بزوجها السابق، أبرزها أنها حاولت الانتحار بسبب الحالة النفسية السيئة التي مرت بها خلال تلك الفترة، حيث وصفته بـ «المستهتر» خاصة أنها كانت تلعب دور والدته، قائلة: «أنا عايزة راجل مش ولد ابن أمه.. حسام ابن أمه الحيلة الدلوعة، كنت في علاقتي مع حسام ماما وأنا زهقت من دور ماما عايزة أبقى سندريلا».