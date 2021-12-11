شيرين عبد الوهاب تكشف سبب حلق شعرها: «مش عاوزه أبقى حلوة في عينه»

طمأنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، اليوم، جمهورها، على حالتها الصحية، موضحة أنها تعاني من عدم اتزان، لكنها لا تعاني في الوقت ذاته من أي مرض نفسي، متابعة: «حلقت عشان مكنش حلوة في عينه»، في إشارة إلى طليقها الفنان حسام حبيب.

سبب نزول شيرين عبد الوهاب للعمل بعد الانفصال

وأضافت «عبد الوهاب»، خلال تصريحات تليفزيونية: «أنا الحمد لله حلوة وكويسة، وحلقت شعري ونزلت الشغل، في الحقيقة مش ممكن حد يشوفني كده، بس أنا نزلت شغلي عشان بناتي يشوفوني كده، لو مكنتش نزلت شغلي كانوا بناتي هيعرفوا أنه مش نيولوك، وكنت هسبب لهم عاهة مدى حياتهم».

شيرين عبد الوهاب: لو سبت نفسي لدماغي هتاكلني

وعن سرعة نزولها للعمل بعد فترة الانفصال، ردت شيرين عبد الوهاب: «مفيش قدامي غير كده، لو حد ساب دماغه تاكله هيضيع، دماغي تفرز أفكارا طول الوقت، لو سبت نفسي لدماغي هتاكلني».