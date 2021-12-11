الانتهاء من إزالة «أبو قرن» ونقل سكانها قبل نهاية العام

انتهت محافظة القاهرة من نقل نحو 4200 أسرة من سكان عزبة أبو قرن بمصر القديمة، إلى وحدات مجهزة بمشروع معا بالسلام كما تم إزالة أكثر من 1200 عقار حتى الآن.

وقالت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن المستهدف نقل 4765 أسرة من عزبة أبو قرن وإزالة أكثر من 1400 عقار، وتم الانتهاء من نقل أغلب السكان، حيث يعمل القائمون على أعمال الإخلاء للسكان على الإسراع فى نقل الأسر في فصل الشتاء.

نقل يومي لسكان عزبة أبو قرن تمهيداً لتوفير «حياة كريمة» لهم

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن نقل السكان من عزبة أبو قرن العشوائية يتم بشكل يومي على مدار الفترة الماضية، مؤكدا أن سكان أبو قرن عانوا بشكل كبير خلال الأعوام الماضية وتحديدا في فصل الشتاء من سقوط الأمطار، على العشش والمساكن بأبو قرن، وجار نقل السكان تمهيدا لتوفير حياة كريمة لهم وتغيير أوضاعهم إلى الأفضل.

منطقة عزبة أبو قرن ستدخل ضمن نطاق مشروع حدائق تلال الفسطاط

وأشارت، لـ«الوطن»، إلى أن عزبة أبو قرن بعد إخلائها والانتهاء من إزالتها ستدخل أرضها ضمن نطاق مشروع حدائق تلال الفسطاط المستهدف إقامته على مساحة 500 فدان لزيادة المساحة الخضراء واستكمال خطة تطوير القاهرة التاريخية، مؤكدا أنه تم إزالة كل العشوائيات الخطرة من المنطقة الجنوبية وجار أعمال تطوير ورفع كفاءة بكل أحياء المنطقة الجنوبية.

وأشارت نائب محافظ القاهرة إلى أنه تم انتشال سكان أبو قرن من مستنقع العشوائيات وغياب الخدمات وعدم وجود صرف صحى وتعرضهم لضرر كبير بسبب سقوط الأمطار والرياح خلال موسم الشتاء، لافتة إلى توفير سيارات من المحافظة لنقل الأسرة تسليمهم وحدات سكنية مجهزة وبها أثاث وأجهزة كهربائية.

وأوضحت أن مدينة معا بحي السلام تستقبل أسر عزبة أبو قرن وهي مدينة كاملة الخدمات والمرافق وسيتم الانتهاء من نقل السكان إليها قبل نهاية العام الجاري ويتم العمل على قدم وساق من أجل إنهاء تسكين الأسر وإخلاء أبو قرن.