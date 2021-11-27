القاهرة: نقل 3700 أسرة من عزبة أبو قرن إلى وحدات مجهزة في «معا» (صور)

تواصل الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، أعمال إزالة المنطقة العشوائية الخطرة وغيرالآمنة وهي عزبة أبو قرن بنطاق مصر القديمة، حيث تم الانتهاء من إزالة غالبية الموقع بهدم نحو 1300 عقار حتى الآن، ونقل 3700 أسرة إلى وحدات سكنية مجهزة بمشروع «معا»، وذلك في إطار خطة القضاء على العشوائيات والارتقاء بالمواطن بنقله إلى مجتمع آمن متحضر يتمتع بكل الخدمات.

بيع محال وأراض بسوق العبور

من ناحية أخرى، أعلنت محافظة القاهرة فى تقرير صادر عنها، عن بيع محال وأراض فضاء بسوق العبور، وذلك بجلسة المزاد الموافق الأربعاء 15 ديسمبر المقبل، وتشمل بيع 8 قطع أراض فضاء بالمنطقة الصناعية بسوق العبور بمساحات تتراوح من 72 و479 مترا مربعا إلى 1805,25 مترا مربعا تقريبا، وتأمين دخول المزاد 100 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

كما يتم طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لموقع انتظار مركبات سوق العبور بمساحة 2288 متر مربع تقريبا، وتأمين دخول المزاد 11 ألف جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها، علاوة على طرح حق استغلال لمدة 10 سنوات لمبنى إداري مصرفي بسوق العبور بمساحة 115 متر مربع تقريبا، وتأمين المزاد 66 ألف جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيه، بالإضافة إلى طرح حق استغلال لـ10 أماكن تركيب إقامة محطات تقوية المحمول بسوق العبور وتأمين المزاد 25 ألف جنيه.

حق استغلال

وتضمن اعلان محافظة القاهرة فى تقريرها عن طرح حق استغلال 5 سنوات لـ3 محال خدمات بمساحة من 35 إلى 40 مترا، وتأمين المزاد 5 آلاف جنيه، فضلًا عن طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لمحل رقم 77 عنبر بمنطقة الفوارغ بمساحة 50 متر مربع بسوق العبور.

كما يتم طرح حق استغلال لمدة 5 سنوات ل126 محل بعنابر 7،8،11 بمنطقة الفوارغ بمساحة 50 مترا مربعا لكل محل بسوق العبور، وتأمين المزاد 3 آلاف جنيه، وطرح حق استغلال لمدة 5 سنوات محل خضار عنبر 11 بمساحة 140 متر مربع بسوق العبور، ومحل فاكهة عنبر8 وتأمين المزاد 25 ألف جنيه، إضافة إلى حق استغلال لمدة 5 سنوات لـ4 كافتيريات وعدد 12 محل خدمات بمساحات من 10 متر مربع إلى 123 متر مربع بسوق العبور وتأمين المزاد 5 آلاف جنيه، والكافتيريات ألفي جنيه.