«عالم نجيب محفوظ».. أديب نوبل يقدم شهادته لأول مرة في فيلم وثائقي على DMC

حصلت وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة، على حقوق بث الفيلم الوثائقي «عالم نجيب محفوظ» الذي أنتجته القناة الرابعة البريطانية عام 1989 في أعقاب فوز الروائي المصري العالمي بجائزة نوبل عام 1988.

وخاضت «الوحدة» مفاوضات مع القناة الرابعة التي أوكلت لواحدة من الشركات البريطانية إنتاج هذا الفيلم آنذاك، وآلت حقوق ملكيته، لأحد كبار صناع الأفلام البريطانيين، الذي كان أحد القائمين على إخراج هذا العمل الضخم.

عالم نجيب محفوظ يوثق رحلة الأديب المصري العالمي

وأبرمت وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة عقدًا قانونيًا، حصلت بموجبه على حقوق بث الفيلم النادر، إيمانًا منها بالأهمية القصوى التي يمثلها هذا الوثائقي، واستعادة لمادة مصرية خالصة تمثل قيمة عظيمة لهذا الوطن ومبدعيه.

ويتزامن عرض وحدة الأفلام الوثائقية لهذا العمل النادر، على قناة DMC، مع عيد ميلاد أديب نوبل الـ110، ويستعرض الفيلم شهادات أدبية وثقافية رفيعة حول أدب نجيب محفوظ، فيما يحاوره الأديب الكبير الراحل جمال الغيطاني، في أزقة وحواري حي الجمالية، حيث استلهم محفوظ أبطال رواياته الأشهر.

شهادة نادرة متكاملة لمحفوظ حول رواياته وعالمه ومسيرة الأدب المصري

ويوثق العمل شهادة نادرة متكاملة لمحفوظ حول رواياته وعالمه ومسيرة الأدب المصري، وتاريخ البلاد في القرن العشرين.

وإذ تمثل هذه الوثيقة البصرية قيمة مهمة للأجيال، فإنّها ضمن خطوات واسعة، تطمح من خلالها وحدة الأفلام الوثائقية في إتاحة مكتبة وثائقية واسعة وثمينة للمشاهد المصري الذي يستحق أن يتعرف على بلاده وتاريخها العظيم عن كثب.