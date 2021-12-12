وثائقية المتحدة: خضنا مفاوضات للحصول على حقوق عرض «عالم نجيب محفوظ»

علّق أحمد الدريني، مدير وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة، على عرض الفيلم الوثائقي «عالم نجيب محفوظ»، للمرة الأولى على الشاشات المصرية، بعدما عرضه برنامج «مساء DMC»، في بداية حلقة اليوم من البرنامج المسائي، قائلًا: «إحنا مرينا بأربع مراحل بالظبظ، لحد ما شوفنا الفيلم ده على شاشة DMC، من بداية معرفتنا بوجود النسخة الوحيدة من الفيلم مع المخرج هاني سمير، بعد ما أهداه له الراحل جمال الغيطاني».

وأوضح «الدريني»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة DMC، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الشركة المتحدة حينما شاهدت نسخة الفيلم الوحيدة المتواجدة مع المخرج هاني سمير، فحصت الفيلم بشكل كامل، واكتشفت أنه قطعة فنية بديعة وملهمة، فبدأت مفاوضاتها مع الشركة المنتجة لهذا الفيلم، للفوز بحق عرضه.

القناة الرابعة البريطانية

وتابع مدير وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة: «شوفنا على تتر الفيلم، مين أنتجه ولما تعقبنا شركته المنتجة لقيناها قفلت، وباعت حقوقه للقناة الرابعة البريطانية، ومن هنا بدأت مفاوضات مع القناة، اللي قالتلنا في الأول أنها مش عارفة احنا بنكلم عن إيه، قبل ما تدلنا على الكاتب البريطاني طارق علي المنتج الفني للفيلم، اللي أكد لنا أنه منتج الفيلم فعلا بس معندوش ولا نسخة باقية من هذا العمل».

النسخة الوحيدة في العالم

ومن جانبه كشف المخرج هاني سمير، في مداخلة هاتفية مع نفس البرنامج، عن كواليس حصوله على النسخة الوحيدة من الفيلم الوثائقي «عالم نجيب محفوظ»، الذي أنتج عام 1989، مؤكدًا في البداية أنه شعر بسعادة كبيرة، بعدما شاهده يعرض للمرة الأولى اليوم، بعد سنوات طويلة من تاريخ حصوله على هذا الفيلم، ومضيفا: «سنة 2007 كنت بشرف على إخراج برنامج بعنوان (علامات) وكان يقدمه الراحل جمال الغيطاني، والبرنامج ده كان فرصة كبيرة ليا إني أتقرب من الراحل على مستوى الصداقة، قبل أن يفاجئه الراحل بأحد الأيام، ويهاديه بالنسخة الوحيدة في العالم من هذا الفيلم الوثائقي، ليحتفظ بها وفي نفس الوقت يصنع نسخة رقمية أخرى منه».