بأكثر من 300 عمل.. محمد عبدالحليم فنان أجاد تقديم الأدوار الثانوية

رحل عن دنيانا منذ قليل، الفنان محمد عبدالحليم، بعد صراع مع المرض، تاركا خلفا مئات الأعمال الدرامية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، حيث أعلن الفنان منير مكرم، على حسابه الشخصي بـ «فيس بوك» خبر الوفاة قائلا: «الدوام لله الفنان محمد عبدالحليم».

محمد عبدالحليم، فنان أجاد تقديم الأدوار الثانوية، واشتهر بها خلال مشواره الفني الذي تخطى الـ 300 عمل فني، من أشهرها دوره في مسرحية «وجهة نظر» مع الفنان محمد صبحي، حيث قدم دور «سيد بيه»، رئيس المؤسسة والإصلاحية الخاصة بالمكفوفين.

سيد بيه فى مسرحية وجهة نظر أشهر أدوار محمد عبدالحليم

عبدالحليم بدأ مشواره الفني من ستينات القرن الماضي، ومن أبرز أعماله «على هامش السيرة والغضب والأيام والعملاق والوليمة وبرج الحظ»، وكان له نصيبا كبيرا فى أعمال الفنان عادل إمام، حيث قدم معه دور «أكرم»، فى مسلسل «دموع فى عيون وقحة» عام 1980، وكان من آخر أعماله أيضا دوره فى مسلسل «مأمون وشركاه»، الذى عرض عام 2016، بالإضافة الى دوره فى مسلسل «العراف»، حيث قدم دور رئيس لجنة الإشراف على السجون، وأيضا دوره في مسلسل «فرقة ناجي عطا الله»، أيضا مع الزعيم.

قدم أعمالا عديدة مع عادل إمام ومحمد صبحي

كانت آخر أعمال الفنان الراحل التى عرضت، هو مسلسل «اللعبة» الجزء الثاني، حين قدم دور جد جد مازو، وقبلها كان قد قدم مسلسلات «بيت السلايف وبين عالمين ولأعلى سعر».

وكان للفنان محمد صبحي أيضا دورا كبيرا فى مشوار محمد عبدالحليم الفني، حيث قدم معه الراحل عددا كبيرا من الأعمال منها «يوميات ونيس»، وأيضا «ونيس وأحفاده»، كما قدم معه مسلسل «سنبل بعد المليون».

ومن الأدوار الهامة فى مشوار الفنان الراحل محمد عبدالحليم، كان دوره فى مسلسل «ريا وسكينة»، حيث قدم دور الحاج حسين زوج أولى ضحايا العصابة.