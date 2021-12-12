إنشاء بوابة إلكترونية لمديرية التعليم بجنوب سيناء.. تقدم خدمات متنوعة

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وافق على قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على إنشاء بوابة إلكترونية خاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030 وما تتضمنه من تطوير كافة الخدمات المقدمة الي المواطنين من خلال التحول الرقمي.

خدمات بوابة تعليم جنوب سيناء

وأكد محمد عقل أن الهدف من إنشاء بوابة إلكترونية للمديرية هو التيسير على مواطني المحافظة الراغبين في الحصول علي الخدمات المقدمة من مديرية التربية والتعليم، وكذلك مواكبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار جائحة «كوفد 19».

وأضاف أنه من المقرر أن تقدم البوابة الإلكترونية خدمات استخراج بيان نجاح طالب لجميع المراحل التعليمية، وبيان قيد طالب، وخدمات أخرى متنوعة تخص الطالب والعملية التعليمية.

«معلومات الوزراء» يبدأ تنفيذ المشروع

من جانبه، قال اللواء عصام خضر بمركز معلومات مجلس الوزراء، في تصريح خاص، أن عدة لقاءات عُقدت مع محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء لمعرفة المتطلبات والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن وقطاع التعليم لتحديد أهداف البوابة، وبالتالي تحديد الأقسام الموجودة.

وأضاف «خضر»، أن مركز معلومات مجلس الوزراء حدد التصور النهائي للبوابة الإلكترونية، ويجري الآن تنفيذها لتصبح مديرية التعليم بجنوب سيناء أول مديرية تقوم بإطلاق منصة الكترونية وخدمات للطلاب وأولياء الأمور.