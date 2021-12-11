تعليم جنوب سيناء يكشف تفاصيل مسابقة أوائل الطلاب

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن إدارات المحافظة أنهت الاستعداد لانطلاق مارثون أوائل الطلبة على مستوى المراحل التعليمية المختلفة، مؤكدًا أنه جرى التنسيق مع مديري الإدارات للتنسيق بالنسبة لوضع الأسئلة.

وتابع وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وافق أول أمس على تنظيم مسابقة أوائل طلبة الصفوف السادس الابتدائي، والثالث الإعدادي، والثالث الثانوي العام، بالمدارس الرسمية والخاصة عربي على مستوى الإدارات، ومديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن.

500 طالب وطالبه يتنافسون

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن إجمالي الطلاب المتنافسين في المسابقة 500 طالب وطالبة، وسوف تجرى الامتحانات للطلاب بداية من الأسبوع المقبل الموافق 19 ديسمبر الجاري، موضحًا أن كل مدرسة تختار 5 طلاب متفوقين يمثلون المدرسة في الامتحانات التي ستجري لهم.

وأكد أن الهدف من المسابقة هو تنمية مهارات الطلاب وأحياء هذه المسابقة التي كانت تتم في فترات سابقة، بالإضافة إلى الارتقاء بالتفوق الدراسي والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب.

تفاصيل الامتحان

أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تبدأ يوم 19 من الشهر الجاري، والانتخابات تنقسم إلي قسمين:

1- أسئلة تحريرية «بابل شئت» حيث يجري وضع 5 أسئلة في كل مادة اختيار من متعدد ومدة الامتحان 20 دقيقة لكل مادة، وتقوم المجموعة وهي 5 طلاب بحل الأسئلة في الزمن المحدد، الأسئلة تكون موحدة للمجموعتين، وجميع الطلاب يشاركون في الإجابة.

2- التقييم الشفوي «المشروعات القومية» من التربية الاجتماعية، حيث يجري اختيار صور للمشروعات القومية داخل مظروف وتقوم المجموعة باختيار طالب يقوم بسحب مظروف، وكل مظروف يحتوي على مشروع قومي.

مواعيد المسابقة

وأشار وكيل الوازرة، إلى أنه جرى وضع جدول لانطلاق المسابقة دون تعارض مع المنهج أو مواعيد امتحانات المدارس، وجرى اختيار 2 مدرسين مشرفين لكل مدرسة.

وأكد أن الامتحانات تنطلق يوم 19 ديسمبر الجاري لطلاب المرحلة الابتدائية، في حالة التعادل يجري امتحان فاصل يوم 20، يوم 21 المرحلة الإعدادية، يوم 22 المرحلة الثانوية، كل إدارة تعليمية تقوم بإخطار المديرية بالنتائج، مضيفًا أن هناك لجان بكل إدارة هي المشرفة على المسابقة لضمان الشفافية.