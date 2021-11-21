«تعليم جنوب سيناء» تعلن آخر موعد للتقديم في العمل بنظام الحصة.. الأوراق المطلوبة

أعلن محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن غدا الإثنين هو آخر موعد للتقديم للعمل بنظام الحصة وفقا لاحتياجات المدارس بـ «تعليم جنوب سيناء» لتخصصات المواد المطلوب الترخيص بالعمل لها بنظام الحصة، وهي «اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، المواد الفلسفية، معلم فصل، رياض أطفال، المواد التجارية، المواد الفندقية».

الأوراق المطلوبة للتقديم في العمل بنظام الحصة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أنه جرى نشر بيان على الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يبين المستندات المطلوبة للتقديم وهي:

1- أصل شهادة المؤهل التربوي أو المؤهل العالي المناسب وشهادة التأهيل التربوي.

2- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

3- صورة شهادة الميلاد.

4- الإقرار بعدم التعيين مستقبلا أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

５- طلب باسم مدير الإدارة التعليمية التابع لها.

شروط قبول معلمي الحصة

1- اتفاق المؤهل الدراسي المطلوب مع المؤهلات المطلوبة للتخصص.

2- تتم المفاضلة بين المتقدمين في ضوء المادة (4) من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007.

3- لا يجوز أن يزيد نصاب المرخص له بالعمل بنظام الحصة عن (24) حصة أسبوعيا.

4- عدم مشاركة المرخص له بالعمل بنظام الحصة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

5- يتم تقديم الطلب للترخيص بالعمل بنظام الحصة من خلال الإدارة التعليمية التابع لها مقدم الطلب.

6- يتم تقديم الطلبات اعتبارا من السبت الموافق 13 نوفمبر الجاري، وحتى الإثنين الموافق 22 من الشهر ذاته.

يذكر أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وافق الخميس قبل الماضي على إعلان العمل لمعلمين بنظام الحصة لسد العجز للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/222، في إطار الحلول السريعة لحل أزمة العجز في معلمي المواد الأساسية داخل المحافظة.