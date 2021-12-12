الجامعات: إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول نهاية ديسمبر الجاري

تواصل الجامعات الحكومية و الخاصة والأهلية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات والمقرر انطلاقها الشهر المقبل، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها التشديد على ضرورة تطعيم جميع منتسبي الجامعة ضد المرض والتأكيد على ضرورة الحصول على التطعيم أو تقديم شهادة «بي سي أر» تثبت خلو الطالب من المرض كل 3 أيام، و التأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعي، فيما أعلن عدد من رؤساء الجامعات عن الاستعداد لإعلان جداول امتحانات التيرم نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل.

«عبدالخالق»: شهادة بي سي أر كشرط لحضور الامتحانات حال عدم الحصول على اللقاح

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، على الاستعداد التام الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022، و التأكيد على ضرورة إعلان جداولها خلال الفترة المقبلة نهاية الشهر الجاري، والتأكيد على ضرورة حصول جميع الطلاب على لقاح كورونا، كشرط لحضور الامتحانات أو تقديم شهادة «بي سي أر» كشرط لحضور الامتحانات حال عدم الحصول على اللقاح، مع التأكيد علي ضرورة تطبيق إجراءات الكشف الطبي والتطهير والتعقيم الدوري للمنشآت الطبية المختلفة وتطبيق شامل الإجراءات.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة حققت نسب متميزة في التطعيمات تجاوزت الـ95% حتى الآن، لافتا أي أن الجامعة ملتزمة بتطبيق الخطة كاملة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها ووفقا للجدول الزمني المحدد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها التأكيد علي ضرورة حصول جميع الطلاب على لقاح كورونا.

وأوضح أن الامتحانات ستكون جميعها إلكترونية بنظام البابل شيت، لافتا إلى أنه جرى التأكيد علي ضرورة إعداد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول وإعلانها خلال الفترة المقبلة يحد أقصى الأيام الأولى من الشهر المقبل.