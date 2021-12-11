العليا للفيروسات: الدراسات العلمية لم تثبت دخول أوميكرون مصر حتى الآن

أكدت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الدراسات العلمية التي تجرى حتى الآن، والأبحاث التي تتم بين أساتذة الطب في الجامعات بالتعاون مع أطباء مستشفى 57357، لم تثبت حتى الآن أي اكتشاف لمتحور «أوميكرون» أو أي متحور من فيروس كورونا، مؤكدةً أن هناك متابعة دورية لرصد كل ما يتعلق بفيروس كورونا.

الصحة العالمية: سلالة دلتا أكثر خطورة من أوميكرون

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية لـ«الوطن»، أن الدراسات أثبتت أيضًا أنه حتى الآن لم تتأثر لقاحات فيروس كورونا بالمتحورات المعلن عنها، مشيرةً إلى أن التقارير الصادرة من الدول التي دخلت بها سلالة «أوميكرون»، أثبتت أن متحور «دلتا» أشد خطورة منه، إذ أن الأوّل تكمن خطورته في سرعى انتشاره فقط.

الحصول على لقاح كورونا ضروري لمواجهة تفشي الفيروس

وناشدت، الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي، مؤكدةً أن الحصول على اللقاح، يمثل عاملًا أساسيًا في مواجهة المرض وتقليل حدة أعراض الإصابة.