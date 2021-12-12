وزير النقل: منع تشغيل أي قطار قديم مطلع يناير 2022

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تواصل العمل على تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، من خلال تحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتجديد القضبان وتحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي؛ لتقليل حوادث القطارات.

نعمل لتقليل حوادث القطارات الفترة المقبلة

وقال «الوزير»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيتم وقف جميع القطارات القديمة عن التشغيل على قضبان السكة الحديد مطلع يناير المقبل، وتشغيل بدلا منها قطارات جديدة ومحدثة، موضحا أن الوزارة تسعى إلى تقليل حوادث القطارات خلال الفترة المقبلة بفعل تنفيذ جميع خطط التطوير والتحديث وتدريب قائدي القطارات.

تركيب بوابات إلكترونية لخروج ودخول الركاب

وأضاف وزير النقل، أن السكة الحديد قامت خلال الفترة الماضية بتركيب بوابات إلكترونية بالمحطات، لخروج ودخول الركاب من وإلى رصيف القطارات؛ لمنع أي راكب يتهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات، قائلا: «ننفذ خطة تطوير شاملة في منظومة السكة الحديد بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه»، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من أعمال التطوير والتحديث، تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات.

لن يسمح لأي راكب استقلال القطارات دون تذكرة

وأصدر كامل الوزير، تعليمات مشددة لقيادات السكة الحديد، بعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطارات، موضحا أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحديث جميع مجالاتها لتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، في محطات القطارات ومترو الأنفاق، للحد من انتشار فيروس كورونا.