تشكيل لجنة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية بقرى المحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ، بضرورة تشكيل لجنة مكونة من التخطيط العمراني والإدارة الهندسية لمتابعة المشروعات الجارية والخدمية بنطاق قرى مركز المحلة للحفاظ على مصالح المواطنين.

لجنة لمتابعة المشروعات الخدمية بقرى المحلة

كما وجه محافظ الغربية في تعليماته إلي نائبه بأهمية التعاون مع اللواء حسين لبيب رئيس مجلس المدينة، وتفقد عدد من المشروعات الجارية والقائمه بقرى صفط تراب وأعمال الرصف بنطاق حي أول وثان المحلة.

حملات صيانه لكابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة

من ناحية أخى، باشر رئيس المدينة العمالية أعمال صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة العامة بالطرق والمداخل الرئيسية والفرعية داخل القرى، من خلال تنفيذ مد كابل كهرباء الريف المصري، ولوحة التوزيع أمام المقابر بقرية ميت الليث هاشم، وصولا إلى عمل مغذي كابل كهرباء لمحطة الصرف الصحى بالقرية.

كما وجه رئيس المدينة بإجراء صيانة لغرف وخلايا الكهرباء بعزبة شحاتة سلطان ومحول كهرباء عزبة جعفر بقرية الدواخلية، بنطاق الوحدة المحلية لقرية العامرية.

وأكد رئيس مدينة المحلة إلى صيانة وإصلاح محول كهرباء، وشد أسلاك، بشارع غيط البر بقرية بلقينا، فضلا عن صيانة وإصلاح أعمدة الانارة وتركيب 15 لمبة ليد بمدخل قرية الشرقية وعزبة المشوبر بنطاق الوحدة المحلية لقرية البنوان.

صيانة 40 عامود إنارة

كما باشر رئيس المدينة مراجعة غرف الفصل الكهربائي وصيانة 40 عامود إنارة بطريق «المحلة - طنطا» نطاق الوحدة المحلية لقريتي الهياتم وصفط تراب، ضمانا لتحسين خدمات المقدمة للمواطنين.