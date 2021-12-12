تعرف على شروط فتح دفتر توفير من بنك التعمير للحصول على شقة

يتنافس القطاع المصرفي لتقديم أفضل البرامج في مصر، حيث أعلن بنك التعمير والإسكان عن التفاصيل والمستندات لكيفية فتح حساب توفير بعائد مادي يبدأ من 2.5% ويصل إلى 5% ويتم احتساب المبلغ على حسب، وحصلت «الوطن» على تفاصيل كيفية فتح حساب توفير لدى بنك التعمير والإسكان الذي يقدم خاصية الحصول على شقة من مشاريع بنك التعمير والإسكان في القاهرة الكبري أو محافظات الساحلية.

تفاصيل فتح حساب

وجاء في بيان بنك التعمير والإسكان أنه على راغبي فتح دفتر توفير أتباع الأتي:

أولا: افتح الحساب بالجنيه المصري لكل دوريات العائد / وبالعملات الأجنبية «للتوفير السنوي فقط».

الحد الأدنى لاحتساب العائد 3000 جنيه مصري.

يمكنك السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي على شبكة 123 ولمدة 24 ساعة طوال الأسبوع.

يمكنك الاقتراض بضمان إيداعاتك حتى 90٪ من قيمتها.

يحتسب عائد على أقل رصيد دائن خلال الشهر اعتبارًا من الشهر التالي للإيداع.

المستندات المطلوبة

مستند تحقيق شخصية رسمي – بطاقة رقم قومي – جواز سفر للأجانب المقيمين.

مستند تحديد محل إقامة «فاتورة كهرباء – فاتورة مياه – فاتورة تليفون».

مستند إثبات جهة العمل يصدر من إدارة رأس المال البشري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.

نموذج التوقيعات الخاص بالعميل.

بالنسبة لدفاتر التوفير الإسكانية الحد الأدنى لفتح حساب التوفير.

500 جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وفي حالة نزول الرصيد عن الحد الأدنى المسموح به تحصل مصاريف شهريه قدرها 10 جنيه.

مصاريف فتح الحساب.

60 جنيه.

مصاريف خدمة الحساب.

40 جنيهًا سنويًا في ميعاد استحقاق الفائدة، أو عند الإغلاق في أي وقت خلال العام، أيهما أقرب

أسعار الفائدة

سعر فائدة سنوي ونصف سنوي وربع سنوي وشهري ويتم احتسابه على حسب المبلغ ويبدأ من 2.75% ويصل إلى 5.25%.