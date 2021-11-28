إزاي تحصل على 60 ألف جنيه مقدما من بنك التعمير والإسكان؟

الحصول على 60 ألف جنيه دفعة واحدة قد تكون فرصة لمساعدة البعض على سد احتياجاته، أو دفع غرامات ومستحقات مالية هو في حاجة لها كدفع مقدم ما، ووفقا لما يقدمة بنك التعمير والاسكان من باقات متميزة من الودائع لعملائه، التي تقدم لهم الكثير من المزايا وبأسعار عوائد تنافسية، ومنها ذات العائد الدوري والأخرى المدفوعة مقدما، بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، بسعر عائد يصل إلى 6%، والتي تمنح العميل فرصة التحصل على المبلغ المذكور.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها، ترصد «الوطن» كيفية الحصول على 60 ألف جنيه مقدما من ودائع بنك التعمير والإسكان، على النحو التالي:

تفاصيل الودائع المقدمة من بنك التعمير والاسكان

يقدم بنك التعمير والاسكان الودائع المقدمة بأسعار فائدة تصل إلى 4% سنويا، وبمدد تبدأ من شهر وتصل إلى 3 سنوات.

- تتميز وداع التعمير والاسكان بأنه يجرى صرف العائد يوم العمل التالي لربط الوديعة، والاستعلام عن قيمته قبل إصدار الوديعة، والعديد من المزايا الأخرى.

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كيفية تحديد أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة مقدما من التعمير والإسكان

ووفقا للبنك، تتحدد أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة مقدما من بنك التعمير والإسكان، على النحو التالي:

- وديعة مدفوعة مقدما لمدة شهر: العائد 1.5%.

- وديعة مدفوعة مقدما لمدة 3 أشهر: العائد 2%.

- وديعة مدفوعة مقدما لمدة 6 أشهر: العائد: 2.25%.

- وديعة مدفوعة مقدما لمدة سنة: العائد 3.25%.

- وديعة مدفوعة مقدما لمدة سنتين: العائد 3.75%.

- وديعة مدفوعة مقدما لمدة 3 سنوات: العائد 4%.

كيفية الحصول على 60 ألف جنيه مقدما من ودائع بنك التعمير والإسكان

ويستطيع عميل بنك التعمير والإسكان الحصول مبالغ مالية تصل إلى 60 ألف جنيه مقدما، عند استثمار مبلغ 500 ألف جنيه في الودائع المقدمة من بنك التعمير والاسكان، إذ سيحصل على:

- عائد 1.5% للوديعة مدة شهر، أي سيحصل العميل على 625 جنيها مقدما.

- عائد 2% للوديعة مدة 3 أشهر، أي سيحصل العميل على 2500 جنيه مقدما.

- عائد 2.25% للوديعة مدة 6 أشهر، أي سيحصل العميل على 5625 جنيها مقدما.

- عائد 3.25% للوديعة مدة سنة، أي سيحصل العميل على 16250 جنيها مقدما.

- عائد 3.75% للوديعة مدة سنتين، أي سيحصل العميل على 37500 جنيه مقدما.

- عائد 4% للوديعة مدة 3 سنوات، أي سيحصل العميل على 60000 جنيه مقدما.