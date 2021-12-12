إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص ودراجة نارية بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بدارجة نارية بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تصادم ميكروباص بدراجة نارية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة رشيد، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة جراء وقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ميكروباص بنطاق ذات المركز، وجاري عمل الاسعافات الاولية وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

وتبين إصابة كل من سامح يونس خميس، 15سنة، مصاب بكسر في الحوض، ورامي أشرف الدلاش، 20 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ونور عبدالله، 17 سنة، مصابة بكسر في الساق، وجميعهم مقيمون في قرية دابون رشيد، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شخصين في مشاجرة

وشهد شارع البنا بمدينة ادكو أمس وقوع مشاجرة بين الأهالي، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية، وحُرر المحضر اللازم.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة ادكو، يفيد وقوع مشاجرة بين الأهالي في شارع البنا، ما أدى إلى إصابة كل من وليد محمد علي، 20 سنة، مصاب بجرح بالوجه والقدم اليسرى، وأحمد سلامة الزعيطي، 21 سنة، مصاب بجرح قطعي بالظهر وكدمات متفرقة بالجسم، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.