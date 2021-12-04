درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة: انخفاض ملحوظ يوم الأربعاء

حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، تتراوح بين انخفاض في درجات الحرارة وأمطار ورياح شديدة على السواحل الشمالية والإسكندرية، حيث تنخفض درجات الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 19 درجة مئوية يوم الأربعاء المقبل، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الفترة المقبلة، حيث تشهد البلاد حالات من الانخفاض والارتفاع البسيط في درجات الحرارة، تزامنا مع بداية فصل الشتاء الموافق يوم 22 ديسمبر الجاري.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة

درجة الحرارة السبت

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.

درجة الحرارة الأحد

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى25 درجة والصغرى 13 درجة.

درجة الحرارة الاثنين

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.

درجة الحرارة الثلاثاء

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.