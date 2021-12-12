حالة الطقس اليوم 12-12-2021.. طقس معتدل وأمطار خفيفة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 12 ديسمبر الجاري، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

ويكون الطقس لطيفا على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بارد على جميع الأنحاء ليلا.

حالة الطقس اليوم

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 25 15

الإسكندرية 22 13

وادي النطرون 24 14

طنطا 24 14

شبين الكوم 25 14

دمنهور 25 14

بلطيم 22 13

مطروح 20 12

السلوم 20 09

سيوة 19 09

بورسعيد 22 14

دمياط 22 13

الزقازيق 25 15

المنصورة 25 15

الإسماعيلية 25 14

السويس 25 14

العريش 25 12

رفح 24 13

رأس سدر 25 14

نخل 25 07

نويبع 26 19

طابا 26 12

كاترين 22 08

الطور 23 16

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 29 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 25 12

بني سويف 25 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 11

سوهاج 28 10

قنا 29 12

الأقصر 30 13

أسوان 30 14

إدفو 30 13

أبو سمبل 30 12

الوادي الجديد 29 09

شلاتين 30 16

أبو رماد 30 15

حلايب 28 16

رأس حدربة 28 16