توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. لطيف نهارا وأمطار خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن توقعات حالة الطقس التي تمر بها البلاد بداية من غد الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، التي تشهد طقسا لطيفا مع زيادة احتمالية سقوط الأمطار.

توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة

وبحسب خبراء الأرصاد، يسود غدا الأحد، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية، وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد على كافة الأنحاء ليلا.

وتتكون في الساعات الأولى من الصباح، شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

أما يومي الاثنين والثلاثاء، فمن المتوقع أن يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، باردًا على كافة الأنحاء ليلاً.

وتتكون الشبورة المائية يوم الاثنين، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

أما يوم الثلاثاء، تكون هناك احتمالية لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 12 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 13 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 14 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.