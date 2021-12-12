15 عادة غذائية تسبب مشاكل صحية خطيرة.. احذروا النفخ في الطعام

حذرت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» من عادات غذائية خاطئة تسبب مشاكل صحية خطيرة، موضحة الأسلوب الأفضل لتناول الطعام، وتستعرض «الوطن»، الطرق الخاطئة الشائعة في تناول الأطعمة وما يقابلها من أساليب صحيحة لا تؤدي لمشكلات صحية، على النحو التالي:

1- تناول الطعام بسرعة وبدون مضغ أو فتح الفم أثناء.

يجب أن يأكل الإنسان على مهل ويمضغ الطعام جيدًا حتى لا يصاب بانتفاخات وعسر هضم وعدم اكتمال امتصاص الغذاء.

احذروا من النفخ في الطعام

2- عادة النفخ في الطعام

لا يجب عادةً النفخ في الطعام سواء عند شرب مشروب ساخن أو عند تناول طعام ساخن لتبريده؛ إذ أنها تسبب في انتقال البكتيريا من الفم إلى الأكل ونموها.

3- الأكل بكميات كبيرة بغرض إنهاء تناول كل الطعام الموجود بالطبق.

قد يحتوي الطبق على كمية من الطعام أكبر من القدر الذي تستطيع أن تأكله، وهذا يسبب زيادة الوزن وحدوث انتفاخ في المعدة وحدوث عسر هضم؛ لذلك ينصح بوضع كمية قليلة من الطعام وتناولها، وفي حالة الرغبة في المزيد قم بوضع كمية قليلة جدًا.

كما يجب التوقف عن الأكل في حالة الشعور بالشبع، وذلك حتى تستطيع إنهاء الطبق والاستفادة من الطعام، ولا تعاني من التخمة والإعياء من كثرة الأكل.

احذروا من النوم بعد الأكل

4- النوم بعد الأكل

يجب تناول الطعام قبل ميعاد النوم بثلاث ساعات أو بساعتين على الأقل؛ لأن النوم بعد الأكل يسبب ارتفاع نسبة الإصابة بالسكتة القلبية، كما يؤدي إلى عسر الهضم وترهل عضلات البطن.

5- تناول الخبز الأبيض «الفينو»

يفضل تناول الخبز المحضر من حبوب القمح الكامل مع قشورها «الخبز الأسمر» عن الخبز الأبيض لارتفاع محتواه من الألياف الغذائية والفيتامينات والأملاح المعدنية الضرورية.

6- إهمال أو عدم تناول وجبة الإفطار أو تناول وجبة إفطار خفيفة أو الاعتماد في فترة الصباح على بعض الأطعمة الضعيفة كالبسكويت.

يجب عدم إهمال وجبة الإفطار؛ لأن ذلك يؤدي إلى نقص مستوى السكر في الدم وشعور بالصداع واضطرابات معدية وهزال وعصبية، بالإضافة إلى أن فترة الصباح فترة عمل طويلة، فلابد من تناول وجبة كاملة ومتوازنة تمد الجسم بالطاقة والبروتين والفيتامينات.

تناول كميات كبيرة من الملح

7- تناول كميات كبيرة من الملح في الطعام أو الأسماك المملحة

يجب تقليل الملح والأسماك المملحة بقدر الإمكان في الأكل حتى لا يؤدي إلى احتفاظ الجسم بكميات كبيرة من الماء وإرهاق القلب والكلى والإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وإن كان لابد من أكل الأسماك المملحة فيجب تناولها بكميات قليلة مع إضافة الليمون وتناول الخس والخيار.

8- تناول المخللات والفلفل الحار بكثرة

يجب عدم تناول المخللات والفلفل الحار بكثرة والحد من وضع البهارات على الأكل؛ لأن تناوله باستمرار يؤدي إلى حدوث التهابات في الأمعاء والمعدة، وحدوث خلل في وظيفة الجهاز الهضمي.

زيادة الدهون في الطعام

9- زيادة الدهون في الطعام

يجب اختيار طرق طهي صحية كالسلق أو الشوي والابتعاد عن المسبك، وتناول الألبان ومنتجات الألبان كالجبن والزبادي خالية أو منزوعة الدسم، كما يجب نزع الدهن والجلد من اللحوم والطيور والأسماك مع اختيار الأنواع قليلة الدهن وأيضا يجب الإقلال من تناول المسليات مثل اللب والفول السودانى.

10- الإفراط في تناول الحلويات مثل: الفطائر والجاتوه والمخبوزات

يفضل الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة لأنها تحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم أما تناول الحلويات والمخبوزات بكثرة قد يؤدي إلى الإصابة بسكر الدم وارتفاع ضغط الدم وغيرها من المشاكل الصحية الأخرى، هذا بالإضافة إلى أن الإكثار من أكل الحلوى يسبب تخمرًا في الفم يؤدي إلى تسوس الأسنان وزيادة الوزن.

11- تناول الوجبات السريعة والبرجر

يجب تجنب تناول الوجبات السريعة والبرجر بقدر الإمكان لأنها تؤدى في معظم الأحيان إلى مشكلة السمنة؛ لأن الوجبات السريعة وغيرها من الوجبات ذات السعرات الحرارية العالية، تؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن ولأنها فقيرة بالألياف والمعادن والأملاح. ويفضل تناول الخضر والفاكهة الطازجة بدل منها.

12- تناول الوجبات المسلية مثل رقائق البطاطس والذرة

يفضل تناول طبق من السلطة أو الفاكهة بدل من رقائق البطاطس والذرة والوجبات المسلية الأخرى، حيث أن السلطة والفاكهة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تفيد جسمك. أما رقائق البطاطس والذرة فتحتوى على مواد صناعية وغير غذائية وربما قد تم إعدادها بشكل غير صحي، كما أنها قد تسبب على المدى البعيد هشاشة العظام والإصابة بالسرطان.

تسخين الخبز على شعلة الغاز

13- تسخين الخبز على شعلة الغاز«النار»

يفضل تسخين الخبز على قِدر يوجد فيه ماء ساخن إلى درجة الغليان وهو يفيد في تقديمه وهو طري القوام وخالِ من الملوثات التي تعلق به من شعلة الغاز.

وتسخين الخبز على شعلة الغاز مباشرة يصاحبه خروج مركبات ضارة يقوم الخبز بامتصاصها، كما يتلوث الخبز بالنساج «ذرات الفحم السوداء» ثم تدخل هذه المركبات الضارة إلى الجهاز الهضمي للإنسان عند تناوله الخبز الملوث بها، وهي تسبب حدوث مشكلات صحية عند وجود كميات كبيرة منها في الجسم.

14- تناول الطعام أثناء مشاهدة التليفزيون

يجب عدم تناول الطعام أثناء مشاهدة التليفزيون لأن تناول الطعام مع مشاهدة التليفزيون يجعلك تأكل المزيد دون الشعور بالكمية، مما يؤدي لزيادة الوزن.

15- التدخين بعد الأكل

في الأصل التدخين ضار جدا بالصحة ويجب التوقف عنه كما يجب عدم التدخين بعد الأكل لأنه يسبب حدوث خلل في وظائف الأمعاء، وحدوث التهاب بها والإحساس بحرقة في الأمعاء، كما يسبب الصعوبة في عملية الهضم.