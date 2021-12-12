إطلاق 8 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» بالمحافظات غدا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 8 قوافل طبية جديدة في 8 محافظات، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، ضمن خطتها لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة، تنفيذًا للتوجيهات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق رؤية الدولة التنمية المستدامة في كل القطاعات، وخاصة الطبي.

القوافل تنطلق غدًا بالمحافظات

وذكرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن القوافل الطبية ستنطلق غدًا الاثنين، وتستمر لبعد غد الثلاثاء،وفي محافظات «القاهرة - الإسماعيلية - الشرقية - الدقهلية - المنيا - البحر الأحمر - البحيرة - الوادي الجديد».

الصحة تستهدف الأماكن النائية

وتعطي الحكومة أولوية قصوى للقضاء على العادات والأمراض والفيروسات المنتشرة، وتوفير الفرق الطبية خاصة في القرى النائية، بالإضافة إلى توعية المواطنين من خطورة الفيروسات وما تسببه من مضاعفات تؤثر على صحة المواطنين، وخاصة فيروس كورونا.

التخصصات الطبية المتاحة بالقوافل

وكشفت الوزارة عن التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق اليوم، والتي تمثلت في «قسم الباطنة، قسم الأطفال، قسم الأنف والأذن، قسم النساء والولادة، قسم خدمات تنظيم الأسرة، قسم العظام، قسم الجراحة، قسم الرمد والأسنان، قسم القلب، قسم الجلدية، قسم الخدمات والأشعة، قسم التحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين، ومختلف الفئات العمرية.

أماكن تواجد القوافل الطبية غدا

وحددت وزارة الصحة والسكان، المراكز والقرى التي ستتواجد بها هذه القوافل، تسهيلا على المواطنين في معرفة أماكن العيادات المتنقلة التابعة للوزارة.

- مركز شباب الهوانية - الشروق - تل ثمود مركز القصاصين بمحافظة الأسماعيلية.

- قرية الشيخ الشاذلي - حماصة وأبو غصنمركز مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر

- المركز الطبي التجمع الأول حي القاهر الجديدة بمحافظة القاهرة

- مؤسسة البستان مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة

- قرية أبو منقار مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد

- منشاة شومان مركز جمصة محافظة الدقهلية

- قرية بلة المستجدة مركز بني مزار بمحافظة المنيا

- قرية بندق مركز مينا القمح لمحافظة الشرقية