تفاصيل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.. فرصة لرواد الأعمال ومسرح للفنون «فيديو»

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة التي تنطلق في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 في مدينة شرم الشيخ، باستضافة شباب من جميع أنحاء العالم من مختلف الثقافات والخلفيات، ويضم المنتدى ضمن أجندته لهذا العام عدد من الفعاليات.

منطقة ريادة الأعمال Startup Vein

«منطقة ريادة الأعمال» Startup Vein واحدة من فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وتتميّز بأنّها ساحة لرواد الأعمال، تسمح بمشاركة الخبرات والتحديات والنجاحات، كما تتيح الفرصة للتواصل مع المشاركين في المنتدى، حيث تركز هذا العام بشكل خاص على دور الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة وباء كوفيد 19، والقدرة على تحويل هذا التحدي لفرص استثمارية ناجحة.

WYF Labs فرصة لرواد الأعمال الشباب

تأسس WYF Labs من خلال توصية في منتدى شباب العالم 2018، وتهدف إلى جمع العقول الشابة ورجال الأعمال الشباب من جميع أنحاء العالم لتعزيز ريادة الأعمال، وتقدّم فرصًا لرواد الأعمال الشباب للتواصل مع الشباب والتعرف على المستثمرين والحاضنات وغير ذلك الكثير، من خلال عدد من ورش العمل والحوارات والتوجيه، كما توفر فرصة لرواد الأعمال الشباب لإطلاق العنان لإمكاناتهم.

مسرح شباب العالم: الفنون والثقافة جزء من التنمية وحقوق الإنسان

ينطلق مسرح منتدى شباب العالم تحت شعار «الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان»، ملتزما بمراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء الفعاليات، كما يشارك في عروض هذا العام فنان أو أكثر من أبناء قرى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري حياة كريمة.

ويعد مسرح شباب العالم موطنًا للشباب الموهوبين حول العالم لعرض مواهبهم، أنشأه الشباب كمركز للفنون، يضم مجموعة متنوعة من العروض بما في ذلك الموسيقية والمسرحيات والعروض الكوميدية الاحتياطية والمحادثات الملهمة وغير ذلك الكثير.

freedom.e.. ساحة الابتكار والإبداع

تفتح ساحة الابتكار والإبداع freedom أبوابها أمام المشاركين من الشباب، حيث تجمع كل المهتمين بالتكنولوجيا، وتقدّم عدد من التطبيقات والحلول للموضوعات التي يناقشها المنتدى، حيث تقام الأنشطة والفعاليات هذا العام افتراضي بشكل رقمي.

وتأتي نسخة هذا العام لتكون مساحة تعليمية ترفيهية كبيرة، وساحة تجمع الناس والشعوب معا من خلال لغة واحدة مشتركة وهي «التكنولوجيا»، التي تمكن المشاركين من اختبار تقنيات جديدة، والتفاعل مع الألعاب والفنون والأفكار المبتكرة واكتشاف ثقافات جديدة.

القصص المُلهمة في Inspire.d

وأكدت منصة Inspire.d أنّ كل شخص لديه قصة تستحق أن تروى؛ قصص الإنجاز والأمل والأحلام والبقاء وحتى الفشل، حيث بدأت لأول مرة خلال منتدى شباب العالم عام 2019 استقبال رواة القصص البارزين على خشبة المسرح، لفتح عقولهم واستيعاب قصصهم وإلهامها ومشاركتها، وتقدّم Inspire.d للمشاركين في نسختها الثانية عدد من قصص النجاح والتحدي لنماذج مختارة من الشباب الملهم والمؤثر في مختلف المجالات.

منتدى شباب العالم

ومنتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث انطلق المنتدى عبر 3 نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، واستضاف أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار الدورات الثلاث، ويهدف لجمع شباب العالم وتعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.