الحجر الزراعي يشارك في معرض «فوود آفريكا 2021»: بوابة للأسواق الجديدة

‏اعلن أحمد العطار الحجر الزراعي المصري عن مشاركة الحجر في المعرض كشريك اساسي في منظومة التصدير و الاستيراد الزراعي حيث يعد البوابة الرئيسية للنفاذ الي الاسواق الجديدة كما يعتبر صمام الامان للواردات الزراعية .ويقام علي هامش المعرض عدة اجتماعات رئيسية ومنها الاجتماعات الفنيه بين الحجر الزراعي المصري وممثلي الجانب الروسي ضيف شرف المعرض هذا العام وممثلي التمثيل التجارى المصري في موسكو

«فوود أفريكا» أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية

ويعد فوود أفريكا من أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة الأفريقية، حيث يمنح فرصة مهمة لاستكشاف ودخول السوق المصري الكبير وصناعة الزراعة المزدهرة بالقارة الأفريقية من خلال طريقته المبتكرة في عرض المنتجات وإقامة علاقات مع الأطراف الفاعلة في الصناعة على المستوي المحلي والإقليمي والدولي والتوفيق بين المؤسسات. و

يمثل المعرض بوابة لا مثيل لها تتيح للشركات فرصة الوصول إلى القطاع الزراعي الكبير في مصر وأفريقيا.

جاء ذلك في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي الأجنبي.