ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.10%، عند مستوى 11546.41 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.67%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2129.08 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.5%، مستهلا التعاملات عند مستوى 3136.53 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50»

وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.56%، عند مستوى 2018.79 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 317.9 مليون جنيه، من خلال التداول على 80.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 10944 صفقة.

التداول على 170 سهما

وشهدت بداية التداولات بجلسة اليوم التداول على 170 سهمًا، وارتفع 48 سهما فقط، فيما انخفض 14 آخرين، واستقر 108 أسهم دون تغيير.

رأس المال السوقي

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم نحو 265 مليون جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 718.8 مليار جنيه.

المؤشر يتجه نحو مستوى 11600

حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أكد أنّه مع استمرار الأداء الإيجابي واتجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء، سيتحرك المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 11600 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة، قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 11400 نقطة.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، يتوقع مع استمرار الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أن يتجه المؤشر لاختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 2100 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات شراء وفتح المراكز المالية بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة قرب مستوى الدعم الرئيسي ومعاودة الصعود مرة أخرى، يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 2160 نقطة.