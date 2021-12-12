طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل نهارا بارد ليلا وتوقعات بعدم سقوط أمطار

شهد طقس الإسكندرية، اليوم الأحد، تحسنا ملحوظا، تمثل في استقرار درجة الحرارة وحركة الرياح نهارًا، فيما يسود طقس بارد ليلاً مع نشاط للرياح، وعاد موج البحر لمنسوبه الطبيعي، مع توقعات بتوقف هطول الأمطار خلال الفترة المقبلة، وحلول طقس مشمس على المدينة الساحلية.

وخلال الفترة الماضية عملت أجهزة المحافظة على إزالة كل الآثار الناتجة عن الرياح الشديدة التي ضربت مدينة الإسكندرية، نهاية الأسبوع الماضي بنوة قاسم، وسط توقعات من هيئة الأرصاد الجوية اليومية تشير إلى استقرار حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري.

طقس الإسكندرية اليوم ودرجات الحرارة

وبلغت درجات الحرارة في الإسكندرية، اليوم الأحد 22 درجة مئوية، حيث بدأت في الانخفاض النسبي، مع ارتفاع درجة الرطوبة إلى 70%، وانخفاض سرعة الرياح عند 10 كم في الساعة، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة بنسبة 10% على المحافظة، خاصة في ساعات الليل، فيما ساد طقس مشمس في أغلب الأوقات نهاراً.

الإسكندرية تستعد لنوة الفيضة الصغرى

وعُقدت اجتماعات عدة بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية من أجل الاستعداد لنوة الفيضة الصغرى، والمتوقع أن تضرب الإسكندرية الأسبوع المقبل، وذلك بعد فترة استقرار عاشها أهالي المحافظة بعد نوة قاسم التي ضربت المدينة، وصاحبتها رياح شديدة تسببت في ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، ما ترتب عليه وضع حواجز رملية لحجز الأمواج من الخروج للشوارع والطرق وإعاقة الحركة المرورية وتعطيل مصالح المواطنين.