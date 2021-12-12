إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة «أسماء»

أصيب 6 أشخاص بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارة «جيب» بأخرى نصف نقل، أمام كوبري الطرفاية بمركز ادكو، بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارتين

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة ادكو، يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة جيب وأخرى نصف نقل بنطاق ذات المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من رجب عبد العزيز عبداللطيف، 31 سنة، مصاب بجرح عرضي بالجبهة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإسلام خالد موسى، 31 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح عرضي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكارم جلال طاهر، 24 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالساعد الأيسر.

إجراء الفحوصات الطبية

كما أصيب أيضا عمرو جمعة حسن بدوي، 38 سنة، بجرح رضي بفروة الرأس وجرح بالذارع الأيسر وسحجات متفرقة بالجسم، وصابر طرفاوي، 30 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الحليم يونس عطية عبد الحليم، 16 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون في مركز كفر الدوار.

وجاري عمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، ونُقل المصابون إلى مستشفى ادكو العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.