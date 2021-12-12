انطلاق أعمال ملتقى شباب الإعلام العربي في «إعلام القاهرة»

انطلقت فعاليات ملتقى شباب الإعلام العربي الذي تنظمه كلية الإعلام جامعة القاهرة في دورته الثانية، قبل قليل، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، بحضور عدد من عمداء كليات الإعلام في مصر على مستوى الجامعات المصرية، وبمشاركة الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة، والدكتورة عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد رشيد، الأمين المساعد والمشرف على قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية، حيث يناقش الملتقى عدد من الملفات المهمة في مجال الإعلام.

هويدا: الملتقى يهدف لإتاحة النقاش والتفاعل بين الشباب

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، إنّ الإعلام أصبح أحد الأدوات الفاعلة في الوصول إلى الشباب وتنميتهم فكريا وثقافيا، وتزويدهم بالمعرفة والمتطلبات التي تؤهلهم لسوق العمل محليا ودوليا، وصقل مهاراتهم العلمية والمعرفية التي تؤهلهم لسوق العمل، موضحة أنّ الملتقى يهدف لإتاحة ساحة النقاش والتفاعل بين الشباب لاكتساب الخبرات فيما بينهم وتبادل الرؤى.

وأضافت عميد الكلية، خلال كلمتها بفعالية افتتاح الملتقي، أنّ الإعلام من المحركات الرئيسية للوعي والمعرفة، وأحد الوسائل المهمة لتوعية الشباب، موجّهة الشكر لجميع المشاركين في الملتقى والفعالية، ودعم مشروعات تخرج الطلاب المُقدمة على هامش الملتقى.

رشيد: سوق العمل يعتمد على الجودة والتفوق

وقال السفير أحمد رشيد، الأمين المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون قطاع الإعلام، إنّ الملتقي سيفتح الحوار بين الشركاء المعنيين بشأن الإعلام، موضحا أنّ الشباب يشكلون أكثر من ثلث البنية السكانية العربية، ولهم قوة مؤثرة في الدفع بقاطرة التنمية المستدامة في العالم العربي، مشيرا إلى أنّ سوق العمل أصبح يعتمد حاليا على الجودة والتفوق ومسيرة التحولات الرقمية وليس الشهادة فقط.

وأضاف رشيد، أنّ إطلاع الخريجين الشباب من الإعلاميين على تجارب السابقين، يسهم في تحقيق طفرة كبيرة في مجال الإعلام، وإنشاء جيل متميز يتماشى مع متطلبات سوق العمل، يتمتع بمهارات جديدة وتقديم محتوي يعتمد على برامج متميزة.

ولفت الأمين المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون قطاع الإعلام، إلى استعداد جامعة الدول العربية لتعزيز الشراكة مع جامعة القاهرة وغيرها من الجامعات، ومواجهة الحوار من أجل الاهتمام بالقضايا المختلفة المتعلقة بالتعليم والتدريب وخلق فرص للعمل.