التعليم تحذر المدارس التجريبية من رفض دخول الطلاب للامتحانات بسبب الكتب

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية، من منع أي طالب من دخول الامتحانات أو منعه من دخول المدرسة، بسبب عدم شراء الكتب الدراسية خاصة في المدارس التجريبية، مؤكدة أن دخول الامتحان هو حق للجميع وهي حريصة على توفير بيئة تعليمية مشجعة للطلاب وتيسير أي عقبات تواجههم، لافته إلى أنه هناك تنسيق كامل مع جميع المديريات التعليمية للوقوف على انتظام العملية التعليمية في مختلفة المدارس.

المناهج المطورة هي مناهج إجبارية

وشددت المديريات التعليمية على المدارس خاصة التجريبية، بأنه يحظر منع أي طالب من دخول الامتحانات بسبب عدم شراء الكتب الدراسية، مؤكدة أن المناهج المطورة هي مناهج إجبارية واعتمدت وزارة التربية والتعليم الكتب الخاصة بهذه المناهج وتم التعاقد مع الشركات الخاصة بتوريد هذه الكتب، موضحة أن مدارس اللغات والمتميزة للغات «التجريبي والتجريبي المتميز» تربط أسعار الكتب لسداد المصروفات الدراسية وهو أمر وجوبي لا توجد فيه أي مخالفة.

شراء الكتب هو أجر وجوبي

وأكدت المديريات في مستندات رسمية حصلت «الوطن» على نسخة منها، أنه بشأن الكتاب الدوري الوارد بتاريخ 13 سبتمبر 2021 بخصوص استفسار المدارس الرسمة لغات بخصوص الكتاب الدوري رقم 20 الخاص بتعليمات استلام المدارس الرسمية لغات للكتب المطورة للعام الدراسي لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأربعة الأولى بالحلقة الابتدائية، وبشأن المادة الثانية وهي الالتزام بسعر البيع الخاص للطلاب طبقاً لجدول الأسعار المعلنة، فإن شراء الكتب هو أجر وجوبي.

المديريات بدأت في طباعة امتحانات الشهادة الإعدادية

وفي سياق منفصل، كثفت المديريات والإدارات التعليمية من استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر عقدها في شهر يناير المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت المديريات في طباعة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد أن تم وضعها من قبل موجهي العموم وفق المواصفات التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.