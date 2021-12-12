«التعليم» تحذر مديري المديريات والإدارات من التوقيع بمسميات مخالفة

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات والإدارات التعليمية من التوقيع بمسميات مخالفة على القرارات أو الأوراق الرسمية في كافة الأعمال الخاصة بالعملية التعليمية، موضحة أنه في حالة التوقيع بأسماء مخالفة يستوجب ذلك المسائلة القانونية على الفور، مؤكدة على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة للعملية التعليمية والتنبيه على مديري المدارس بالحفاظ على تحقيق الانضباط المدرسي بما يوفر بيئة تعليمية جذابة للطلاب.

«التعليم» تشدد على الالتزام بالمسمى الوظيفي لمديري الإدارات التعليمية

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه لوحظ أن بعض الإدارات لا تلتزم في مكاتباتها بالمسمى الوظيفي لمدير الإدارة طبقاً لمستوى الإدارة التعليمية، وأيضاً لوحظ أنه هناك بعض معلمي أو مديري الإدارات التعليمية يقومون بإضافة مسمى دكتور قبل الاسم دون اعتماد درجة الدكتوراه من المجلس الأعلى للجامعات.

وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بالمسمى الوظيفي لمديري الإدارات التعليمية طبقاً لمستوى الإدارة «أول وثان» وذلك بجميع المكاتبات الصادرة من الإدارات التعليمية.

كل من يقرن اسمه بلقب دكتور دون حصوله عليها يتعرض للمسائلة القانونية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة عدم التوقيع بمسمى مدير عام إلا لإدارات المستوى الأول، مشددة على الالتزام بالقرار الوزاري رقم 88 الصادر بتاريخ 17 أبريل 1988 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 361 بتاريخ 28 سبتمبر 2013 بشأن تحديد معدلات مستوى مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالمحافظات، وذلك بجميع المكاتبات الصادرة من الإدارات التعليمية وعدم التوقيع بأسماء مخالفة.

ونوهت الوزارة، أن كل من يقرن اسمه بلقب دكتور دون حصوله على درجة الدكتوراه معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات يتعرض للمسائلة القانونية، مشددة على الالتزام بكافة التعليمات.

وتابعت الوزارة، أنها حريصة على التنسيق الكامل مع المديريات والإدارات التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.