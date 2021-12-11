عزاء ضحايا حادث الشيخ زايد.. سرادقات للبكاء ووداع الأحبة «فيديو»

4 سرادقات عزاء أقيمت اليوم في 4 مناطق مختلفة بالجيزة، وذلك لتلقي عزاء ضحايا حادث الشيخ زايد، الذي وقع صباح الجمعة، وأسفر عن وفاة 4 طلاب، كانوا يستقلون سيارة، فاصطدمت بهم أخرى يقودها نجل رجل أعمال شهير، ما أدى لانقلاب السيارة الأولى، ووفاة جميع مستقليها.

عزاء ضحايا حادث الشيخ زايد

«الوطن»، انتقلت إلى عزاء المجني عليه عبد الله درويش، صاحب الـ 17 عاما، الذي أقيم في أحد مساجد العمرانية بالجيزة، وتلقى والده وأعمامه وباقي أفراد أسرته العزاء في مصابهم، وتحول السرادق لمكان للبكاء على الشاب الذي اختطفه الموت بغتة، رفقة 3 من أصدقائه.

عزاء يوسف أحد ضحايا حادث الشيخ زايد

مدينة السادس من أكتوبر، كان لها نصيب من عزاء ضحايا حادث الشيخ زايد، وتحديدا الحي الـ 13، وأقامت أسرة المجني عليه «يوسف» سرادقا لتلقي العزاء في فقيدهم صاحب الـ 17 عاما، الذي توفي متأثرا بإصابات ألمّت به في الحادث، الذي وقع بشارع النزهة في الشيخ زايد، وحصلت «الوطن» على التقرير الطبي الخاص به، الذي أكد أنه توفي بعد إصابته بكسر في قاع الجمجمة، ونزيف حاد وكسور متفرقة بالجسد، وبكته والدته وشقيقته، ووصفت الأم جثة ابنها الفقيد، خلال لقاء مصور أجرته معها الوطن، صباح السبت، قائلة: «ابني كان معجون جوا العربية».

كما أُقيمت سرادقات عزاء للضحيتين عمر وسعيد، أيضا، واستقلبت أسرتيهما جموع المعزيين، وذلك بعد دفن جثتيهما.

تحقيقات النيابة في حادث الشيخ زايد

وتباشر النيابة العامة، تحقيقات موسعة في الحادث، وأمرت بسحب عينات بول ودم من المتهم الذي يخضع لرعاية طبية في أحد المستشفيات؛ للوقوف على مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه خلال قيادة السيارة، كما طلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة.