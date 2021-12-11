الناجي الوحيد من حادث الشيخ زايد: تعب أمي أنقذني من موت محقق «فيديو»

كشف «زياد»، الصديق المقرب من الطلاب الـ4 ضحايا حادث الشيخ زايد، الذي وقع صباح الجمعة، نتيجة اصطدام سيارة يقودها نجل مالك أسواق شهيرة بسيارة يستقلونها، كواليس نجاته من موت محقق معهم.

وقال إنه كان ينتوي الخروج معهم لكن بسبب مرض والدته لم يخرج، وأضاف: «كنا رايحين نحلق كلنا، سعيد عدى عليا قالي تعالى نروح لعمر عشان هيحلق، قولتله ماما تعبانة وقاعد معاها، أخذ مني الجاكت وخرجوا وقالي واحنا راجعين هنحود عليك»، وذلك خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، عبر تقنية «البث المباشر».

والدتي تعبانة

وأضاف «زياد»، أنهم فور انتهائهم من الحلاقة، خرجوا بالسيارة للتنزه، «اتصلوا بيا قولتلهم ماما لسة تعبانة ومش هقدر أخرج، كنت هنام الساعة 3 ليلا، لاقيت أم عمر كلمتني قالتلي عمر فين، قولتلها مع عبد الله وسعيد، قالتلي عبد الله مش بيرد وسعيد قافل تليفونه، والد عبد الله نزل يدور عليه»، موضحًا أنه أثناء اتصاله بسعيد، رد عليه أحد الأطباء في المستشفى يخبره بأن الأصدقاء الأربعة تعرضوا لحادث مؤلم في الطريق، «نزلنا كلنا روحنا على المستشفى».

كلهم ماتوا

وتابع: «فضلت مع والدة عمر عشان مسبهاش لوحدها، لاقينا تليفون قالوا إن عبد الله مات، قلبنا وقف، شوية قالولنا كلهم ماتوا، كانوا فاكريني أنا رابعهم، بس طلع يوسف، يوسف صاحبنا بس قريب مننا أوي، أما عبد الله وسعيد، من زمان واحنا زملاء من ابتدائي وإعدادي وثانوي، وعاملين جروب خاص على الواتس بينا».

والدة الناجي

من ناحية أخرى، قالت والدة «زياد»، إنها أول من بلغت والدة يوسف بالواقعة، «كنت عند أم عمر، وقالوا صاحبهم الرابع توفى، كلهم افتكروا زياد، لاقيت الكل بيتصل عليا، لاقينا حد بيتصل بيقول عاوزين رقم يوسف العباسي، مش عارفين نوصله، نزلت أخبط على العمارات اللي حوالينا لحد ما لاقيت واحدة صديقة أخته، دلتنا على العنوان، فتحت لينا أخته قالت ماما بره وبابا نايم، قولتلها صحيه، وبلغناه باللي حصل بس معرفنهوش ان فيه حالة وفاة».

وتابعت: «راح أربع شباب عرسان، مفهمش حد بيحط سيجارة في بوقة أو يقول لفظ خارج، راحوا للي أحسن مننا، بس وجعونا وهما ماشيين».