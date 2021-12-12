تعاون بين معهد بحوث البترول وجامعة حلوان لخدمة المشروعات البحثية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول المصري، بشأن توقيع المعهد بروتوكول تعاون مُشترك مع كلية العلوم جامعة حلوان، بهدف تكامل الجهود والتعاون العلمي بين الجهتين، والذي يأتي تفعيلا لمفهوم المشاركة والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة.

التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية

وأفاد التقرير بحسب بيان، بأنّ التعاون العلمي يشمل عدة مجالات مختلفة، كالتعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالمجالات التي تخدم الطرفين، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المختلفة، والاستفادة من الإمكانيات العملية والفنية الموجودة لدى الطرفين، والاستعانة بالكوادر العلمية، والإشراف على الرسائل العلمية. ‎

من جانبه، أكد الدكتور ياسر مصطفى، مدى أهمية التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة والجامعات، ووجود لغة واستراتيجية واحدة تخدم الدولة، لافتا إلى أنّ أهمية الاتفاقيات والبروتوكولات تكمُن في تفعيل وتحقيق الاستفادة القصوى بين جميع الأطراف.

شهد فعاليات التوقيع، الدكتورة منى عبدالرحمن عثمان، وكيل كلية العلوم لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور جمال مهدي، رئيس قسم الكيمياء، الدكتور أيمن موريس، رئيس قسم الجيولوجيا، الدكتور محمد عبدالرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة ومعهد بحوث البترول المصري، والدكتورة نيرمين حفني، رئيس معمل التكرير بالطرق الطبيعية وأستاذ البتروكيماويات المُنتدب بكلية العلوم جامعة حلوان.