نواب يهاجمون وزير التربية والتعليم: نعاني من تكدس الفصول وعجز المدرسين

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب انتقادات لاذعه للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بسبب غيابه عن حضور الجلسة البرلمانية اليوم الأحد، والتي خصصت لمناقشة مشروع بتعديل قانون «إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني»، فضلًا عن الأزمات التي يواجهها قطاع التربية والتعليم في مصر.

وزير التعليم

رفض النائب عبد المنعم أمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التعديلات المقدمة من الحكومة، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد: «حصلي ذهول وأنا أنظر للقانون، مصر بها ما يقرب من 53 هيئة اقتصادية، والآن نتفاجأ بمشروع بتعديل إنشاء هيئة جديدة»، مضيفًا لدينا قانون لهيئة أخرى تسمى ضمان الجودة والاعتماد.

وأكد أمام، لدينا إشكالية في تعدد الهيئات والدولة ليست في حالة رفاهية حتى توفر موازنة جديدة للهيئة.

جودة التعليم

وطالب النائب ضياء الدين داود برفض التعديلات المقدمة على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يجب حضور رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزيرة التخطيط وغير من المسؤولين لمناقشة القانون، لافتا إلى أن ملف التعليم في مصر يواجه مشكلات عديدة وأبرزها نقص المعلمين، موضحًا لن تتقدم الدولة إلا بالصحة والتعليم.

قالت النائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد مدرسين بالمدارس بمحافظة مطروح، ويتم التعامل معنا باعتبارنا محافظة حدودية، مطالبة بضرورة سد العجز في نقص المعلمين، لاسيما أننا لدينا عدد من خريجي كليات التربية.

طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، البت في أزمة تكدس الطلاب، موجهًا سؤال للدكتور شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار ووزير التعليم العالي، «هل التعليم الموجود في مصر الآن هيخرج لنا أجيال تفتخر بها مصر ويفتخر بها المصريين، أمثال أحمد زويل أو سميرة موسي أو نجيب محفوظ، والدكتور مجدي يعقوب، وهاني عازر، وأحمد لطفي السيد».

قانون الهيئة القومية لضامن جودة التعليم والاعتماد

وأشار النائب علاء عابد، في كلمته أمام الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد منذ أيام على أن بناء الإنسان يبدأ من جودة التعليم ولكن الحكومة عاجزة عن تخريج جيل جديد نفتخر به ويحمل راية العلم والبحث العلمي.

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات، وزير التعليم بالنزول إلى المدارس وزيارتها في القري والأرياف ليرى التكدس داخل الفصول، ومستوى المدارس، مؤكدا أنه لا يوجد خطة واضحة من الحكومة بشأن تطوير التعليم رغم المبادرات التي يقوم بها ويحرص عليها دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التعليم.