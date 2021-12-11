«اقتراحات النواب» تناقش إنشاء مراكز شباب بعدد من المحافظات غدا

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها غدا الأحد، 13 اقتراحا برغبة مقدمة من أعضاء مجلس النواب، بشأن إنشاء أو تطوير ورفع كفاءة ودعم مراكز شباب وأندية رياضية.

تنجيل مراكز شباب العباسية

ويتناول الاجتماع، مناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد حتة، الأول: بشأن تنجيل مراكز شباب «العباسية - ملاطية - بلهاسة - شم القبلية»، وتقديم دعم مالي للأنشطة الرياضية بهذه المراكز، والثاني: بشأن بناء سور خارجي لمراكز شباب مدينتي مغاغة، والعدوة، وقرية العباسية بمحافظة المنيا.

وفيما يتعلق بالاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حتة، بشأن تنجيل ملعب مركز شباب بلهاسة ومركز شباب شم القبلية ومركز شباب ملاطية، أوضح أن ملعب شباب شم القبلية جار العمل به ومطلوب سرعة التنفيذ وإنجاز العمل، وملعب بلهاسة تم الاستلام من الشركة المنفذة، وبدء التنفيذ، ومطلوب سرعة التنفيذ وإجراء التنجيل، وبخصوص ملعب مركز شباب ملاطية تم إدراجه في خطة الوزارة في تنجيل الملاعب بمراكز الشباب بالوزارة، وحتى تاريخه لم يتم العمل بتنجيل مركز شباب ملاطيه مع العلم أنه تم الاعتماد المالي له وطرحه وإسناده للشركة المنفذة، ومر أكثر من ثلاث سنوات على الإسناد، ولم يتم البدء في تنفيذ التنجيل حتى الآن، ومطلوب دعم مراكز شباب «شم القبلية وبلهاسة وملاطية».

وفيما يتعلق ببناء سور خارجي لمراكز شباب مدينتي مغاغة والعدوة، وقرية العباسية محافظة المنيا، أكد أنه جار العمل به، والمطلوب سرعة تنفيذ الأعمال بسور مركز شباب العدوة، أما سور مركز شباب مغاغة لم يتم إنشاؤه أو العمل به حتى الآن، مع العلم أنه تم الإدراج منذ أكثر من عام لسور مركز شباب مغاغة، فضلا عن الإسناد والاعتماد المالي، وحتى تاريخه لم يتم البدء في تنفيذ الأعمال بإنشاء سور مركز شباب مغاغة بسبب مشكله اعتماد المخطط التفصيلي للمساحة بمركز شباب مغاغة، ولم يتم العمل بإنشاء سور مركز شباب مغاغة حتى تاريخه.

كما تناقش اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تخصيص ملعب كرة القدم الكائن بشارع عزت جلال بمنطقة الحمراء في مدينة أسيوط إلى نادي ناصر لأبناء الشعب بمحافظة أسيوط، الذي يستهدف خدمة الأهالي، وتوفير أنشطة رياضية واجتماعية لهم، مطالبا بسرعة الإدراج في الخطة.

كما تبحث اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية كوم أسفحت التابعة لمركز صدفا محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سامي كامل، بشأن إنشاء نزل شباب بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إنشاء مركز شباب بمنطقة عبدالقادر قبلي بمحافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة رحاب محمد موسى، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية طبل التابعة للوحدة المحلية الخياط، في محافظة دمياط.

دعم مركز شباب السرو مركز الزرقا

وتشمل أيضا، الاقتراحات برغبة التي تناقشها اللجنة، الاقتراح المقدم من النائب علي أحمد العساس، بشأن دعم مركز شباب السرو بالزرقا في محافظة دمياط، والاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة أيلاريا سمير محارص، الأول: بشأن إنهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة مركز شباب رأس غارب بالبحر الأحمر، والثاني: بشأن استكمال الأعمال المتوقفة بالملعب الخماسي بمركز شباب المسلمين بمنطقة الزهار التابعة للبحر الأحمر.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد خلف الله، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الشاورية في محافظة قنا، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن سرعة إنشاء ملعب لمركز شباب الخوالد، بإيتاى البارود محافظة البحيرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد يحيى الجحش، بشأن إنشاء حمام سباحة بمركز شباب زفتى، ونادٍ للتجديف بنادي زفتى الرياضي في محافظة الغربية.